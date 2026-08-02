/Zomato-Swiggy शर्यतीत फ्लिपकार्ट! 15 ऑगस्टपासून फूड डिलिव्हरी सेवा करणार सुरू, वाचा सविस्तर

भारतामध्ये फूड डिलिव्हरी सेवा प्रचंड प्रमाणात वापरली जाते, त्यामुळे मागील काही वर्षांमध्ये फूड डिलिव्हरी सेवेचे अनेक अॅप्स आले आहेत. आता मागील काही वर्षांमध्ये बाजारात झोमॅटो आणि स्विगीचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. आता या शर्यतीत लढण्यासाठी आणखी एक नवा अॅप येणार आहे, तो यो दोघांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतातील सर्वात वेगवान डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म 'क्विक कॉमर्स'नंतर आता फूड डिलिव्हरीमध्ये स्पर्धा तीव्र होत आहे. वॉलमार्टच्या मालकीची फ्लिपकार्ट 15 ऑगस्टपर्यंत बंगळूरमध्ये आपली फूड डिलिव्हरी सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत असून, त्यांनी शहरातील रेस्टॉरंट्सना आपल्यासोबत जोडण्यास सुरुवातही केली आहे.
कंपनी सुरुवातीला बंगळूरुमध्ये मर्यादित स्वरूपात ही सेवा सुरू करण्याची योजना आखत आहे. सुरुवातीचा प्रतिसाद आणि ग्राहकांच्या अभिप्रायाच्या आधारावर, तिचा विस्तार इतर शहरांमध्ये केला जाणार आहे अशी माहिती कंपनीने दिली आहे. फ्लिपकार्ट ग्रुपचे सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ती यांनी आधीच संकेत दिले आहेत की, कंपनी या व्यवसायात टप्प्याटप्प्याने प्रवेश करेल. या लाँचमुळे, फ्लिपकार्ट औपचारिकपणे अशा बाजारपेठेत प्रवेश करेल, ज्यावर दीर्घकाळ झोमॅटो आणि स्विगीचे वर्चस्व होते, परंतु रॅपिडोच्या 'ओनली' (Ownly) या आक्रमक धोरणानंतर अलीकडे या बाजारपेठेत पुनरुज्जीवन झाले आहे.
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मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्लिपकार्ट रेस्टॉरंटना सुमारे 10 टक्के कमिशन देत आहे. सध्या, झोमॅटो आणि स्विगीबऱ्याच प्रकरणांमध्ये, कमिशन 16% ते 30% पर्यंत असते. कमी कमिशनमुळे, फ्लिपकार्ट आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या संख्येने रेस्टॉरंट्सना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक रेस्टॉरंट मालकांच्या मते, कंपनीने बंगळूरुमध्ये भागीदार नोंदणी सुरू केली आहे आणि लॉन्चच्या आधी कार्यान्वयन तयारीवरही काम करत आहे.
अलीकडेच, रॅपिडोच्या ओएनडीसी प्लॅटफॉर्मने बंगळूरुमध्ये वेगाने विस्तार केला आहे. अहवालानुसार, हा प्लॅटफॉर्म दररोज 40000 हून अधिक ऑर्डर्स हाताळतो आणि त्यावर अंदाजे 25000 रेस्टॉरंट्स जोडलेली आहेत. रॅपिडो रेस्टॉरंट्ससोबत शून्य-कमिशन मॉडेलवर वाटाघाटी करत आहे, तर फ्लिपकार्ट कमी कमिशनसह बाजारात प्रवेश करत आहे. फ्लिपकार्टच्या प्रवेशामुळे भारतातील फूड डिलिव्हरी बाजारातील स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कमी कमिशन, ओएनडीसीचे नेटवर्क आणि फ्लिपकार्टची मजबूत पोहोच यांमुळे कंपनीला सुरुवातीलाच फायदा मिळू शकतो. परिणामी, झोमॅटो आणि स्विगीला येत्या काही महिन्यांत आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागू शकतो.