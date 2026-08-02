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Zomato-Swiggy शर्यतीत फ्लिपकार्ट! 15 ऑगस्टपासून फूड डिलिव्हरी सेवा करणार सुरू, वाचा सविस्तर

आता मागील काही वर्षांमध्ये बाजारात झोमॅटो आणि स्विगीचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. आता या शर्यतीत लढण्यासाठी आणखी एक नवा अॅप येणार आहे, तो यो दोघांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. भारतातील सर्वात वेगवान डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म 'क्विक कॉमर्स'नंतर आता फूड डिलिव्हरीमध्ये स्पर्धा तीव्र होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:27 PM IST
Zomato-Swiggy शर्यतीत फ्लिपकार्ट! 15 ऑगस्टपासून फूड डिलिव्हरी सेवा करणार सुरू, वाचा सविस्तर
Image Credit: Zomato-Swiggy शर्यतीत फ्लिपकार्ट! ()

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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