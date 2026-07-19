/जम्मू काश्मीरवर अस्मानी संकट! 4 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण बेपत्ता, धार्मिक यात्रा सुद्धा स्थगित

Jammu Kashmir Flood : जम्मू काश्मीरच्या पुंछ जिल्ह्यात 19 जुलैच्या रविवारी पहाटे मुसळधार पाऊस कोसळल्याने तेथे अचानक पूर आणि दरडी कोसळल्याच्या घटना घडल्या. या घटनेत तीन महिलांसह किमान चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. यासह मुसळधार पावसामुळे पूर आल्याने अनेकजण बेपत्ता सुद्धा झाले. सध्या प्रशासनाकडून त्यांचा शोध घेतला जातोय अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे सर्वाधिक दुर्घटना या सुरनकोट तहसीलमध्ये घडल्या. येथेच सर्वाधिक मृत्यूच्या घटना सुद्धा नोंदवल्या गेल्या. पावसाचा जोर कमी झाल्यावर आता या पूर परिस्थितीत अडकलेल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आणि बाधित भागातील अडथळे दूर करणे आणि मुसळधार पावसामुळे प्रभावित झालेल्यांना तातडीने मदत पुरवणे इत्यादी गोष्टींसाठी प्रशासनाने बचाव पथके तैनात केली असून पुरग्रस्थांपर्यंत लवकरात लवकर मदत पोहोचावी यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जम्मू काश्मीरमधील नूनाबंदी गावात रविवारी पहाटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे घर कोसळल्याने 28 वर्षांच्या नाझिया कौसर यांचा मृत्यू झाला. तर तिचा पती मोहम्मद हाफिज आणि सहावर्षांच्या दोन मुलांना जखमी अवस्थेत वाचवण्यात आलं. जखमी अवस्थेत महिलेच्या कुटुंबातील तिघांना रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.
मुसळधार पावसामुळे लोअर मुराह येथे दरड कोसळल्याने एका घराचे नुकसान झाले. यात घराचे मालक मोहम्मद लतीफ आणि कुटुंबातील इतर पाच सदस्य बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध सुरु आहे. तर दुसरीकडे रहोट येथे इराम नावाच्या अल्पवयीन मुलीचा ओढ्यात बुडून मृत्यू झाला. धुंडक लथुंग पुलाजवळील ओढ्यातून एका अज्ञात महिलेचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला, अशी माहिती तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
19 जुलै 2026 रोजी जम्मू काश्मीर येथे मुसळधार पावसामुळे पूर आणि खराब हवामानामुळे काही धार्मिक यात्रा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या असून यात अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा आणि शिवखोरी यात्रा तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. अमरनाथ यात्रा ही पहलगाम आणि बालटाल या दोन्ही मार्गांवर तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. माता वैष्णोदेवी यात्रा सुद्धा खराब हवामानामुळे सध्या स्थगित करण्यात आली असून शिवखोरी यात्रा सुद्धा स्थगित करण्यात आल्याची माहिती आहे. सध्या खराब हवामानामुळे भाविकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून सुरक्षा तपासल्यानंतर आणि हवामान सुधारल्यावर यात्रेविषयी पुढील निर्णय घेतला जाईल.