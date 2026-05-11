/सावधान! लागू शकतो महागाईचा मोठा झटका; साबण, डिटर्जंट, बिस्किटसह आणखी काय काय होणार महाग, लिस्ट पाहा...

कच्चा तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे पॅकेजिंगचा खर्च आणि रोजच्या वापरातील वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहत. अशातच FMCG कंपन्यांनी सामान्यांच्या रोजच्या वापरातील साबण, बिस्किट, पॅकेज फूड, डिटंर्जेंट आणि ड्रिंक्स बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
FMCG Companies Price Hike- India Inflation: मध्य पूर्व सुरु असलेल्या तणावामुळे आणि युद्धामुळे जगभरात कच्चा तेल आणि गॅसच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम भारतावर देखील झाला आहे. रविवारी 10 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकांना परदेशी गुंतवणूक कमी करण्यासाठी आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, पश्चिम आशियामध्ये सुरु असलेल्या युद्ध आणि वैश्विक संकट पाहता देशाला आर्थिक रुपाने मजबूत करण्यासाठी मोदींनी हे आवाहन केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या वर्षभरात सोनं खरेदी न करण्याचं. तसेच पेट्रोल-डिझेल, गॅसचा कमी वापर करण्याचा सल्ला दिला आहेत. तसेच कार पूलिंग करुन पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर करण्याचा आणि वर्क फ्रॉम होमची व्यवस्था पुन्हा एकदा सुरु करण्याच आवाहन केलं आहे. तसेच गरज नसल्यास परदेश दौरा न करता भारत यात्रा करण्याच अपील केलं आहे. तसेच दुसरीकडे कच्चा तेल वाढती किंमत, पॅकेजिंग खर्च आणि इंधनांचे वाढते दर यासारख्या रोजच्या वापरातील पदार्थांचे दर वाढले आहे. देशातील FMCG यांनी साबण, बिस्किट, पॅकेज फूड, डिटर्जंट आणि इतर गोष्टी महागल्या आहेत.
टीआयच्या वृत्तानुसार, साबण, डिटर्जंट, बिस्किटे, पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ आणि पेये यांसारख्या रोजच्या वस्तू येत्या काही दिवसांत महाग होऊ शकतात. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, पॅकेजिंगचा खर्च आणि इंधनाच्या वाढत्या खर्चामुळे प्रमुख एफएमसीजी कंपन्या आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याची तयारी करत आहेत. वृत्तानुसार, अनेक कंपन्यांनी अलीकडेच किमतींमध्ये 3 ते 5 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतारामुळे वाढणारा खर्च, वाढलेला वाहतूक खर्च, रुपयाचे अवमूल्यन आणि जागतिक तणावामुळे पुरवठा साखळीत निर्माण झालेला व्यत्यय ही यामागील कारणे आहेत. याचा परिणाम या क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांवर होत आहे, ज्यात खाद्यपदार्थ, वैयक्तिक काळजी उत्पादने, पेये आणि इतर घरगुती वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, विक्री कायम ठेवण्यासाठी कंपन्या एकतर किमती वाढवत आहेत किंवा 5,10 आणि 15 रुपयांच्या लहान पॅकेटचे वजन कमी करत आहेत.
डाबर इंडियाचे सीईओ मोहित मल्होत्रा यांनी अलीकडेच सांगितले की, कंपनीला यावर्षी सुमारे 10% महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी किमती 4% ने वाढवल्या आहेत. ब्रिटानियानेही बिस्किटे आणि बेकरी उत्पादने महाग होऊ शकतात असे संकेत दिले आहेत. इंधन आणि पॅकेजिंगचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे, कंपनी दरवाढीसोबत पॅकचे वजन कमी करण्याचा विचार करत आहे. एचयूएल (हिंदुस्तान युनिलिव्हर) नुसार, कच्च्या मालाच्या किमती 8-10% ने वाढल्या आहेत, त्यामुळे कंपनीने आतापर्यंत विविध उत्पादनांच्या किमती 2-5% ने वाढवल्या आहेत आणि गरज पडल्यास आणखी वाढ करू शकते. याशिवाय, फेविकोलची उत्पादक कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीजनेही यावर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात दोनदा किमती वाढवल्या आहेत. कंपनीने सांगितले की, कच्च्या मालाच्या किमती 40-50% ने वाढल्या आहेत, त्यामुळे आणखी दरवाढ शक्य आहे. वरुण बेवरेजेसने सांगितले की, वाढत्या खर्चामुळे कंपन्या सवलती कमी करत आहेत. मॅरिकोनेही आपल्या काही हेअर ऑइल उत्पादनांच्या किमती 6-7% ने वाढवल्या आहेत. एकंदरीत, भविष्यात साबण, बिस्किटे, पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ, पेये आणि अनेक घरगुती वस्तू महाग होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर होईल.