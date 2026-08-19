/लघवीत हा एक बदल, असू शकतो किडनी फेलचा संकेत; बीपी-शुगरच्या रुग्णांनी द्या लक्ष!

लघवी करताना काही वेळा फेस किंवा बुडबुडे दिसणे ही नेहमीच गंभीर समस्या असेल असं नाही. लघवी वेगाने पडल्यामुळे किंवा टॉयलेटच्या पाण्याशी तीव्र संपर्क झाल्यामुळेही बुडबुडे तयार होऊ शकतात. मात्र वारंवार, जास्त प्रमाणात आणि बराच वेळ टिकणारा फेस दिसत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. कारण अशा वेळी लघवीत प्रथिने म्हणजेच प्रोटीन जाण्याची शक्यता असते. हे किडनीच्या फिल्टरमध्ये बिघाड होण्याचं सुरुवातीचं लक्षण असू शकतं.
आपल्या किडनीमध्ये अतिशय सूक्ष्म फिल्टर असतात. त्यांचं काम रक्तातील टाकाऊ पदार्थ आणि अतिरिक्त पाणी बाहेर काढणं, तर शरीराला आवश्यक असलेली प्रथिने रक्तातच ठेवणं हे आहे. किडनीच्या फिल्टरला इजा झाल्यास अल्बमिन सारखी प्रथिने लघवीतून बाहेर पडू शकतात. याला अल्बमीनुरीया (Albuminuria) किंवा प्रोटीनुरीया म्हणतात. लघवीत जास्त प्रथिने गेल्यास ती फेसाळ दिसू शकते.
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एक-दोन वेळा लघवीत बुडबुडे दिसले म्हणून किडनीचा आजार आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. लघवीच्या वेगामुळेही फेस तयार होऊ शकतो. काही वेळा शरीरातील तात्पुरते बदल, व्यायाम किंवा इतर परिस्थितींमुळे लघवीतील प्रथिनांचं प्रमाण तात्पुरतं वाढू शकतं. त्यामुळे फक्त लघवीचा रंग किंवा फेस पाहून स्वतःच निदान करू नये.
फेसाळ लघवीसोबत डोळ्यांभोवती सकाळी सूज, पाय-घोट्यांना सूज, लघवीच्या प्रमाणात बदल, लघवीत रक्त, थकवा किंवा रक्तदाब वाढणे अशी लक्षणं असतील तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे. किडनीच्या आजाराची सुरुवातीची अवस्था अनेकदा कोणतीही स्पष्ट लक्षणं न देता पुढे जाऊ शकते.
मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब हे किडनीच्या आजाराचे महत्त्वाचे जोखीम घटक आहेत. त्यामुळे या समस्या असणाऱ्या व्यक्तींनी नियमित किडनी तपासणीबाबत डॉक्टरांशी चर्चा करणं आवश्यक आहे. विशेषतः लघवीत वारंवार फेस दिसत असल्यास त्याकडे केवळ पाणी कमी प्यायल्याचं कारण मानून दुर्लक्ष करू नये.
यासाठी साधी यूरीन टेस्ट उपयोगी ठरते. या तपासणीत लघवीतील प्रथिने, रक्त आणि इतर घटक तपासले जाऊ शकतात. किडनीच्या कार्यासाठी रक्तातील क्रियाटीन आणि ईजीएफआर तपासले जातात. लघवीतील Albumin आणि क्रियाटीनचं प्रमाण पाहण्यासाठी uACR/ACR टेस्ट केली जाऊ शकते. या चाचण्यांमुळे किडनीच्या आरोग्याबाबत अधिक स्पष्ट चित्र मिळतं.
लघवीत अधूनमधून बुडबुडे दिसले म्हणून घाबरण्याची गरज नाही. मात्र फेस वारंवार दिसत असेल, तो कमी होत नसेल किंवा त्यासोबत सूज, रक्त, लघवीतील बदल यांसारखी लक्षणं असतील, तर डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी करून घ्या. विशेषतः मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा किडनीच्या आजाराचा कौटुंबिक इतिहास असल्यास अधिक काळजी आवश्यक आहे.