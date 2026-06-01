/...म्हणून बहिणीला दुसरी आई म्हणतात! आईचं निधनामुळे नववीतील मुलगी दीड वर्षाच्या भावाला घेऊन आली शाळेत, Video पाहून डोळे पाणावणारा

Viral Video : आयुष्यात अचानक अशा अनेक गोष्टी घडतात ज्यामुळे आयुष्याला वेगळं वळण लागतं. असं काही दु:खाचं आभाळ कोसळतं की, क्षणात सगळं बदलून जातं. सोशल मीडियावर नववीतील शिकणाऱ्या अस्मिताची कहाणी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. नववीत शिकणारी या अस्मितावर अचानक असं काही घडलं की, तिला तिच्या आईची जागा घ्यावी लागली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या कहाणीमध्ये या मुलीचं नाव अस्मिता तमांग असून तिच्या आईचं निधन झालं. म्हणून शिक्षक सोडण्याची वेळ तिच्यावर आली होती. कारण आईच्या निधनानंतर तिच्यावर दीड वर्षांच्या भावाला सांभाळण्याची जबाबदारी आली होती. पण या मुलीने शिक्षण न सोडता मार्ग काढला. लहान वयात तिने घेतलेल्या निर्णयाचं सर्वत्र कौतुक होतंय.
ती त्या दीड वर्षांच्या भावाला खांद्यावर घेऊन शाळेत आली आहे. कारण घर चालवण्यासाठी आणि मुलांसाठी वडिलांना कामावर जावं लागतंय. म्हणून भावाची जबाबदारी या लहान वयात तिच्यावर आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये ती मुलगी वर्गातील बाकावर डोकं खाली घालून बसली आहे. तिच्या मांडीवर एक लहान मुलं दिसतं आहे. पहिल्या नजरेत असं वाटतंय की, ती मुलगी खूप थकली आहे आणि तिला वर्गात डुलकी लागली आहे. यावेळी इतर विद्यार्थी आणि शिक्षकही तिच्याकडे पाहत आहेत. पण कोणी काही बोलत नाहीय तिला.
कठीण प्रसंगातही अस्मिताने शिक्षण न सोडता लहान भावाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर उचलली आहे. ही दुहेरी भूमिका ती एवढ्या कमी वयात उचलतेय, खरंच वाखाणंजोगे आहे. अभ्यास न सोडता तिने यातून मार्ग काढून सर्वांसमोर एक उत्तम उदाहरण जगासमोर मांडलंय. कठीण प्रसंगात हार न मानता त्यातून मार्ग काढून जीवनाचा प्रवास कसा सुरु ठेवायचा हे तिने दाखवून दिलं आहे. पण दुसरी बाजू अशी पण आहे, इतक्या कमी वयात अशी जबाबदारी आणि तिचं शिक्षणा प्रती प्रेम लक्षात घेता नातेवाईक किंवा समाजिक कार्यकर्त्यांनी तिला मदत करणे गरजे आहे.
खरंतर ही मुलगी कुठली आहे, तिच्या आईचं निधन का झालं, वडिलांची नेमकी भूमिका काय आहे, शाळेने तिला या प्रकारची परवानगी दिली आहे का याबद्दल काही माहिती नाही. सोशल मीडियावर मात्र अस्मिताची कहाणी इतरांसाठी प्रेरणादायी आणि संघर्षाची आहे.