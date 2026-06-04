/NEET नंतर JEE Advanced 2026 च्या 1.79 लाख विद्यार्थ्यांचा डेटा लीक, 16 वर्षीय संशोधकामुळे...काय आहे प्रकरण?

JEE Advanced 2026 : भारतात नीट परीक्षा पेपर प्रकरण गाजत असताना आता देशातील सर्वात प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, जेईई ॲडव्हान्स्ड 2026, एका मोठ्या वादात सापडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांमध्ये विद्यार्थ्यांचा डेटा लीक झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) ला एका 16 वर्षीय विद्यार्थ्यांनी डेटा लीक झाल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर आयआयटी रुरकीने चौकशी केल्यावर हे सत्य असल्याचे समोर आलं. चौकशीनंतर संस्थेने कबूल केलं की, 1.79 लाख विद्यार्थ्यांची प्रवेशपत्रं लीक झाले आहेत.
या 16 वर्षीय विद्यार्थ्यांने JEE Advanced च्या निकाल पोर्टलवर बग दिसून आला. या मुलाचा नाव रायलन अनिल असून तो दुबईमध्ये वाढला आहे. रायलनने सीबीएसई बारावीचा विद्यार्थी आहे. अवघ्या पाच दिवसांत, त्याने भारतातील दोन सर्वात मोठ्या परीक्षा प्रणाली – नीट (NEET) आणि जेईई ॲडव्हान्स्ड (JEE Advanced) मधील गंभीर त्रुटी शोधून काढल्या आणि त्याबद्दल माहिती दिली.
रायलनने ही माहिती दिल्यानंतर परीक्षा आयोजक IIT रुरकीला ही त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने कारवाई केली. रायलन अनिल (@DarthKermy72747) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर दावा केलाय की, JEE Advanced 2026 च्या उमेदवारांच्या निकालांशी संबंधित पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज सेटिंग्जमध्ये एक तांत्रिक बिघाड (ग्लिच) झाला होता.
ज्यामुळे मोठ्या संख्येने उमेदवारांचा डेटा कोणत्याही प्रमाणीकरणाशिवाय (authentication) उघड झाला. JEE Advanced 2026 च्या उमेदवार/निकालांशी ([https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026/](https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026/)) संबंधित पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज सेटिंग्जमध्ये एक तांत्रिक बिघाड (ग्लिच) झाला होता. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने उमेदवारांचा डेटा कोणत्याही प्रमाणीकरणाशिवाय (authentication) उघड झाला.