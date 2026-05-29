/Food : चहा- बिस्कीटाची साथ किती जुनी माहितीये? कुठून झाली सुरुवात, कशी झाली सवय?

Food : काय सांगता? चहा- बिस्कीट एकत्र खाल्लं जाण्यामागेसुद्धा आहे इतिहास? ही माहिती वाचल्यानंतर वाटेल कौतुक. खाण्याच्या दुनियेतील एक रंजक कथा... पाहा आणि इतरांनाही सांगा.
Food : भारत आणि चहाप्रेमी हे नातं अतुट आहे. याबाबत वेगळं काहीच सांगण्याची गरज नाही. उकाडा वाढो किंवा कडाक्याची थंडी पडो, अगदी धो धो पाऊसही तारांबळ का उडवेना अनेक भारतीयांच्या दिवसाची सुरुवात ही त्यांच्या चहाशिवाय होतच नाही. पाणी कमी पिऊ पण, चहा जास्त हवाच.... इथपासून ते अगदी डोक्याला झिणझिण्या आल्या की चहाचा घोटच सारंकाही सुरळीत करतो असं म्हणणारेही भारतात अनेकजण भेटतात. जाणून आश्चर्य वाटेल पण, भारत हा एक असा देश आहे, जिथं अगदी काही पावलांच्या अंतरावरच चहाच्या टपऱ्या रांगेत असल्या तरीही प्रत्येक विक्रेत्याकडे जाणारे ग्राहत काही कमी नसतात. अशा या चहाचे फक्त भारतातच नव्हे, तर परदेशांमध्येसुद्धा तितकेच चाहते. ज्यामुळं जगभरात चहाची तितकीच रुपंसुद्धा पाहायला मिळतात. असा चहाचा एकच प्याला असंख्य कामं करून जातो, हे म्हणणंसुद्धा अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
चहाचा एक घोटही अनेकांसाठी कमाल करून जाणारा असला तरीही हा चहा आणि त्या जोडीला काही पदार्थ खाण्याचा अलिखित नियम असतो. किंबहुना ही बऱ्याच जणांची सवय असते. बनमस्का, बिस्कीट, टोस्ट, खारी, चपाती अशा असंख्य पदार्थांची सोड चहाला देऊन 'टी टाईम'लासुद्धा खास बनवलं जातं. त्यातही 'चहा बिस्कीट' ही अनेकांच्याच आवडीची जोडी. पण, याची सुरुवात कोणी केली माहितीये?
बरीच वर्षे मागं वळूनन पाहिलं, तर एक काळ असा होता जिथं सुरुवातीला चहासोबत काही खाल्लं जात नव्हतं. मात्र, हळुहळू चहासोबत काही पदार्थ खाण्याची सवय प्रचलित झाली, त्यातही बिस्कीटांना विशेष पसंती मिळाली. खाद्यसंस्कृतीशी संबंधित इतिहासकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार चहामध्ये बिस्कीट बुडवून खाण्याची सुरुवात युरोपात साधारण 17 ते 18 व्या शतकात झाली होती. हा तो काळ होता जेव्हा बिस्कीट किंवा ब्रेड खाल्ला जात होता. मात्र ते प्रचंड कडक होते. ज्यामुळं चावताना अनेक अडचणी येत. शेवटी नाईलाजानं ते नरम करण्यासाठी चहा, कॉफी किंवा दुधामध्ये बुडवण्यास सुरुवात झाली. ज्यामुळं बिस्कीट आणि कडक ब्रेड अगदी सहजपणे नरम होऊन ते खाणं सोपं झालं.
एक सुविधा म्हणून या क्रियेची सुरुवात झाली होती, मात्र काळ पुढे गेला तसतशी ही सवय प्रचलित झाली. ब्रिटनमध्ये 'Tea Time' ची संस्कृती उदयास आली, तेव्हासुद्धा फक्त चहा नव्हे, तर त्यासोबत बिस्कीटसुद्धा दिलं जाऊ लागलं. ब्रिटनमधून हा ट्रेंड दुसऱ्या शहरांमध्ये आणि देशांमध्ये पोहोचला, भारतही यास अपवाद ठरला नाही. इथंसुद्धा चहा-बिस्कीटाला नागरिकांची पसंती मिळाली. ब्रिटीशांमुळं भारतात चहा पिण्याची सवय आणि सोबत बिस्कीट खाण्याची सवयही प्रचलित झाली.
चहा- बिस्कीट हे फक्त चवीसाठीच एकत्र खाल्लं जात नाही. बिस्कीट नुकतं खाण्यापेक्षा ते चहामध्ये बुडवून खाल्ल्यानंतर बिस्कीटाची चव आणखी चांगली लागते असा दावा केला जातो. थोडक्यात काय, तर कॉफी, क्रोसाँ, कुकीज, टोस्ट असे कितीही ट्रेंड आले तरीही चहा आणि बिस्कीटाच्या जोडीला कसली तोड नाही हेच खरं.