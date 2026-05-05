Sabudana History: संकष्टी चतुर्थीला उपवासाला खाताय तो साबुदाणा त्याचं मूळही भारतात नाही! नेमका कोणत्या देशातून आलाय?

Food in History: एके काळी दुष्काळात साबुदाणा लोकांसाठी वरदान होता. भारतात अगदी प्रत्येक उपवासाला (sankashti chaturthi may 2026) खाल्ला जाणारा साबुदाणा मूळचा भारतातील नाही. तो नेमका कोणत्या देशातील आहे याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 5, 2026, 12:35 PM IST
What is Sabudanas Amazing History: उपवास म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर सर्वात आधी येणारा पदार्थ म्हणजे साबुदाणा (tapioca or cassava root). भारतात तर साबुदाण्याला विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक उपवासाला साबुदाणा खिचडी आणि त्यापासून बनवले जाणारे पदार्थ खाल्ले जातात. विशेषतः नवरात्री, गणपती, संकष्टी सारख्या सणांमध्ये साबुदाण्याचे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर खाल्ला जातो. पण आज उपवासातील लोकप्रिय अन्न म्हणून ओळखला जाणारा हा साबुदाणा (How sabudana is made) एकेकाळी दुष्काळात लोकांचे प्राण वाचवणारा महत्त्वाचा अन्नस्रोत होता, ही गोष्ट अनेकांना माहिती नसेल. याशिवाय उपवासात महत्त्वाचा असणारा साबुदाणा हा मूळचा भारतातील नाहीच. चला या प्रदार्थाचा प्रवास कसा आहे हे जाणून घेऊयात... 

साबुदाणा नेमका कशापासून बनतो? (How sago is made)

साबुदाणा हा ‘सागो पर्ल्स’ म्हणूनही ओळखला जातो. तो थेट धान्य नसून कसावा (टॅपिओका) या मुळापासून तयार केला जातो. या मुळांमधून स्टार्च काढला जातो, त्यानंतर त्याचे लहान गोल कण बनवून ते वाळवले जातात. त्यामुळे तयार होतात हे पांढरे, छोटे मोतीसारखे दाणे. हे दाणे म्हणजे साबुदाणा! 

भारतात साबुदाणा कसा आला?

ब्राझील आणि चीनमधून साबुदाणा भारतात पोहोचला. साबुदाण्याची भारतातील एंट्री १८०० च्या सुमारास झाली. विशेषतः दक्षिण भारतात, खास करून केरळ भागात याचा वापर सुरू झाला. त्या काळात त्रावणकोर प्रदेशात भयंकर दुष्काळ पडला होता. अन्नधान्याची टंचाई इतकी होती की लोक उपासमारीने त्रस्त होते. त्या वेळी स्थानिक शासकांनी कसावा या वनस्पतीचा शोध लावला आणि तो अन्न म्हणून वापरण्याचा प्रयोग केला. सुरुवातीला लोकांना तो विषारी असू शकतो अशी भीती वाटत होती. मात्र योग्य पद्धतीने स्वच्छ करून, उकळून आणि प्रक्रिया करून तो सुरक्षितपणे खाण्यास योग्य बनवण्यात आला. नंतर हळूहळू लोकांचा विश्वास बसला आणि हा पदार्थ ‘कप्पा’ या नावाने लोकप्रिय झाला.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दुष्काळ आणि युद्धकाळात मोठा आधार

इतिहासात साबुदाण्याने अनेक वेळा लोकांना उपासमारीपासून वाचवलं आहे. दुसऱ्या महायुध्दादरम्यान तांदळाची कमतरता निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत कसावापासून तयार होणारा साबुदाणा हा स्वस्त आणि पोटभर अन्नाचा पर्याय ठरला. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये तो मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ लागला.

आजच्या काळातील साबुदाण्यासाचे महत्त्व

आज साबुदाणा हा फक्त उपवासापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यापासून खिचडी, वडा, पापड असे अनेक पदार्थ तयार केले जातात. उपवासात तो विशेष लोकप्रिय आहे कारण तो पटकन ऊर्जा देतो आणि पचायलाही हलका असतो.

साबुदाणा हा फक्त एक साधा खाद्यपदार्थ नसून त्यामागे एक समृद्ध इतिहास दडलेला आहे. दुष्काळाच्या काळात लोकांचे प्राण वाचवणारा हा पदार्थ आज आपल्या रोजच्या आहारात आणि सण-उत्सवांमध्ये विशेष स्थान मिळवून आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

