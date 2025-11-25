1171 भारतीय जवान शहीद... 'ऑपरेशन पवन'चा हादरवणारा तपशील चर्चेत; पहिल्यांदाच Indian Army...

What Is Operation Pawan 1171 Indian Soldiers Martyred: मागील काही महिन्यांमध्ये तुम्ही अनेकदा ऑपरेशन सिंदूर ऐकलं असेल. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींबद्दल बोललं जातं तेव्हा ऑपरेशन ब्लू स्टारबद्दलही तुम्ही ऐकलं असेल. यापूर्वी अनेकदा कारगिल विजय दिवसाबद्दलही तुम्ही ऐकले असेलच पण तुम्ही कधी 'ऑपरेशन पवन'बद्दल ऐकले आहे का? तुमचे उत्तर नक्कीच 'नाही' असं असण्याची शक्यता अधिक आहे. या ऑपरेशनमध्ये भारताचे 1171 जवान शहीद झाले होते. यावरुन या ऑपरेशनची भव्यता तुमच्या लक्षात येईल. भारतीय लष्कराकडून पहिल्यांदाच या 1171 शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया 'ऑपरेशन पवन'संदर्भात...
'ऑपरेशन पवन' ही स्वातंत्र्यानंतरची भारताची पहिली मोठी परदेशातील लष्करी कारवाई होती. या कारवाईमध्ये 1171 सैनिक शहीद झाले आणि 3500 हून अधिक जवान जखमी झाले. ऑपरेशन पवन 1987 ते 1990 दरम्यान श्रीलंकेत राबवण्यात आले. उद्या म्हणजेच 26 नोव्हेंबर रोजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात या वीरांना वैयक्तिकरित्या श्रद्धांजली वाहणार आहेत.
1987 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने श्रीलंकेतील तमिळ आणि सिंहली समुदायांमधील गृहयुद्ध संपवण्यासाठी भारतीय शांतता रक्षक दल (IPKF) पाठवले होते. त्याचा उद्देश तामिळ फुटीरवादी संघटना लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम म्हणजेच 'एलटीटीई'सारख्या अतिरेकी गटांना नि:शस्त्र करण्याचा आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा होता. पण 'एलटीटीई'ने करार मोडला आणि भारतीय सैन्याशी संघर्ष केला. ऑक्टोबर 1987 ते मार्च 1990 पर्यंत चाललेल्या या मोहिमेला 'ऑपरेशन पवन' असे नाव देण्यात आले. जंगलात आणि झुडुपात लपून बसलेल्या 'एलटीटीई'च्या अतिरेक्यांशी झालेल्या लढाईत भयंकर रक्तपात झाला. हे युद्ध इतके भयानक होते की अनेक सैनिकांना त्यांच्या शहीद साथीदारांचे मृतदेहही मिळवता आले नाहीत. शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी सर्वात प्रमुख नाव होते ते परमवीर चक्र विजेते मेजर रामास्वामी परमेश्वरन यांचे. रामास्वामी परेश्वरन हे 25 नोव्हेंबर 1987 रोजी शहीद झाले.
या शहीदांसाठी कोणताही अधिकृत स्मृतिदिन साजरा केला जात नाही. दरवर्षी काही माजी सैनिक, विधवा आणि शहीदांचे कुटुंब शांतपणे स्मारकावर श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जमतात. परंतु सरकारी पातळीवर या शहीदांसाठी काहीही करण्यात आले नाही. श्रीलंकेने मात्र कोलंबोमध्ये आयपीकेएफ स्मारक बांधले आहे.
पहिल्यांदाच लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि उपसेनाप्रमुख लेफ्टनंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह वैयक्तिकरित्या या शहीदांना पुष्पहार अर्पण करतील. 'ऑपरेशन पवन'चे अनेक माजी सैनिक आणि शहीदांचे कुटुंबीय देखील यावेळी उपस्थित राहतील. 38 वर्षांनंतर त्यांच्या बलिदानाला काही प्रमाणात मान्यता मिळत असून आता ते समाधानी होतील, असं मत एका माजी सैनिकाने व्यक्त केलं.