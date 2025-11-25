English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1171 भारतीय जवान शहीद... 'ऑपरेशन पवन'चा हादरवणारा तपशील चर्चेत; पहिल्यांदाच Indian Army...

What Is Operation Pawan 1171 Indian Soldiers Martyred: आतापर्यंत तुम्ही 'ऑपरेशन सिंदूर' किंवा अगदीच इंदिरा गांधींच्या काळातील 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'बद्दल ऐकलं असेल पण तुम्ही कधी 'ऑपरेशन पवन'बद्दल ऐकलं आहे का? हे काय होतं? कधी आणि कशासाठी राबवलं पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 25, 2025, 11:37 AM IST
1171 भारतीय जवान शहीद... 'ऑपरेशन पवन'चा हादरवणारा तपशील चर्चेत; पहिल्यांदाच Indian Army...
पहिल्यांदाच भारतीय लष्कर त्या शहीदांना करणार नमन (प्रातिनिधिक फोटो)

What Is Operation Pawan 1171 Indian Soldiers Martyred: मागील काही महिन्यांमध्ये तुम्ही अनेकदा ऑपरेशन सिंदूर ऐकलं असेल. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींबद्दल बोललं जातं तेव्हा ऑपरेशन ब्लू स्टारबद्दलही तुम्ही ऐकलं असेल. यापूर्वी अनेकदा कारगिल विजय दिवसाबद्दलही तुम्ही ऐकले असेलच पण तुम्ही कधी 'ऑपरेशन पवन'बद्दल ऐकले आहे का? तुमचे उत्तर नक्कीच 'नाही' असं असण्याची शक्यता अधिक आहे. या ऑपरेशनमध्ये भारताचे 1171 जवान शहीद झाले होते. यावरुन या ऑपरेशनची भव्यता तुमच्या लक्षात येईल. भारतीय लष्कराकडून पहिल्यांदाच या 1171 शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे आहे. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया 'ऑपरेशन पवन'संदर्भात... 

Add Zee News as a Preferred Source

'ऑपरेशन पवन' ही स्वातंत्र्यानंतरची भारताची पहिली मोठी परदेशातील लष्करी कारवाई होती. या कारवाईमध्ये 1171 सैनिक शहीद झाले आणि 3500 हून अधिक जवान जखमी झाले. ऑपरेशन पवन 1987 ते 1990 दरम्यान श्रीलंकेत राबवण्यात आले. उद्या म्हणजेच 26 नोव्हेंबर रोजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात या वीरांना वैयक्तिकरित्या श्रद्धांजली वाहणार आहेत.

ऑपरेशन पवन काय होते?

1987 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने श्रीलंकेतील तमिळ आणि सिंहली समुदायांमधील गृहयुद्ध संपवण्यासाठी भारतीय शांतता रक्षक दल (IPKF) पाठवले होते. त्याचा उद्देश तामिळ फुटीरवादी संघटना लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम म्हणजेच 'एलटीटीई'सारख्या अतिरेकी गटांना नि:शस्त्र करण्याचा आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा होता. पण 'एलटीटीई'ने करार मोडला आणि भारतीय सैन्याशी संघर्ष केला. ऑक्टोबर 1987 ते मार्च 1990 पर्यंत चाललेल्या या मोहिमेला 'ऑपरेशन पवन' असे नाव देण्यात आले. जंगलात आणि झुडुपात लपून बसलेल्या 'एलटीटीई'च्या अतिरेक्यांशी झालेल्या लढाईत भयंकर रक्तपात झाला. हे युद्ध इतके भयानक होते की अनेक सैनिकांना त्यांच्या शहीद साथीदारांचे मृतदेहही मिळवता आले नाहीत. शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी सर्वात प्रमुख नाव होते ते परमवीर चक्र विजेते मेजर रामास्वामी परमेश्वरन यांचे. रामास्वामी परेश्वरन हे 25 नोव्हेंबर 1987 रोजी शहीद झाले.

कोणताही अधिकृत स्मृतिदिन नाही

या शहीदांसाठी कोणताही अधिकृत स्मृतिदिन साजरा केला जात नाही. दरवर्षी काही माजी सैनिक, विधवा आणि शहीदांचे कुटुंब शांतपणे स्मारकावर श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जमतात. परंतु सरकारी पातळीवर या शहीदांसाठी काहीही करण्यात आले नाही. श्रीलंकेने मात्र कोलंबोमध्ये आयपीकेएफ स्मारक बांधले आहे.

पहिल्यांदाच स्मरण केलं जाणार

पहिल्यांदाच लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि उपसेनाप्रमुख लेफ्टनंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह वैयक्तिकरित्या या शहीदांना पुष्पहार अर्पण करतील. 'ऑपरेशन पवन'चे अनेक माजी सैनिक आणि शहीदांचे कुटुंबीय देखील यावेळी उपस्थित राहतील. 38 वर्षांनंतर त्यांच्या बलिदानाला काही प्रमाणात मान्यता मिळत असून आता ते समाधानी होतील, असं मत एका माजी सैनिकाने व्यक्त केलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
armyhonourOperation PawanWhat Is Operation PawanOperation Pawan Facts

इतर बातम्या

मुंबईतील अंडरग्राउंड मेट्रोमध्ये तांत्रिक बिघाड, गर्दीच्या...

मुंबई बातम्या