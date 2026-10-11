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भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ! परदेशी गुंतवणूकदारांनी 44166 कोटी काढून घेतले

परदेशी गुंतवणूकदारांनी  44166 कोटी रुपये भारतीय शेअर बाजारातून काढून घेतले आहेत. यामुळे भारतीय शेअर बाजारा मोठी खळबळ उडाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:22 PM IST
भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ! परदेशी गुंतवणूकदारांनी 44166 कोटी काढून घेतले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ! परदेशी गुंतवणूकदारांनी 44166 कोटी काढून घेतले
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