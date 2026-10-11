/भारतीय शेअर बाजारात मोठी खळबळ! परदेशी गुंतवणूकदारांनी 44166 कोटी काढून घेतले

FPIs Outflow In October: जागतिक आर्थिक घडामोडींचा मोठा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होताना दिसत आहे. भारतीय शेअर बाजारात सातत्याने मोठी घसरण होत आहे. भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी 44166 कोटी काढून घेतले आहेत.
गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये बाजारातून आधीच मोठी रक्कम काढून घेतली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, 2026 मध्ये एफपीआयचा बहिर्वाह 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. डिपॉझिटरीच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये भारतीय इक्विटीमधून 44,166 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. PTI ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) दीर्घ कालावधीनंतर जुलै आणि ऑगस्टमध्ये भारतीय बाजारात परतले.
NSDL च्या आकडेवारीनुसार, FPIs ने जुलैमध्ये भारतीय इक्विटीमध्ये ₹20,200 कोटी गुंतवले. ऑगस्टमध्ये ₹29,631 कोटींची गुंतवणूक झाली. सप्टेंबरमध्ये पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. ऑक्टोबरमध्येही ती वाढत असल्याचे दिसते. आकडेवारीनुसार, अलीकडील विक्रीमुळे, 2026 मध्ये भारतीय इक्विटीमधून एफपीआयचा बहिर्वाह 3.04 ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला आहे. जो मागील संपूर्ण वर्षाच्या एकूण बहिर्वाहापेक्षा जास्त आहे. 2025 मध्ये एफपीआयचा बहिर्वाह 1.66 ट्रिलियन रुपये होता.
भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात पैसे काढत काढत आहेत. यामागे आनेक कारणे आहेत.कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती प्रमुख आणि अत्यंत महत्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाला आहे. यामुळे देखील गुतंवणूकदार मोठ्या प्रमाणात भारतीय शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत. अमेरिकन बाँडवरील वाढलेले उत्पन्न हे तिसरे कारण सांगितले जात आहे. याव्यतिरिक्त उत्तर आशियाई बाजारांमधील एआय-प्रणित तेजीमुळे अधिक परदेशी भांडवल आकर्षित करत आहे.