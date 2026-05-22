/कोणत्या देशातून हजारो भारतीय नोकरदार अन् विद्यार्थी मायदेशी परतले? खरं कारण काय?

Indian Immigrants : परदेशात जाऊन शिक्षण घेणं किंवा तिथं नोकरी करत परकीय चलनांमध्ये दणकट पगार कमवणं, याकडे बऱ्याच भारतीयांचा कल दिसतो. मात्र आता एकाएकी भारतीयांमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या एका देशातून नागरिकांनी परतीची वाट धरली आहे.
Indian Immigrants : परदेशात, जाऊन शिक्षण घेणं किंवा परदेशात नोकरी करणं हे अनेकांचच स्वप्न असतं. यामागे असंख्य कारणं असतात. परकीय चलनामध्ये होणारी कमाई आणि त्या तुलनेत भारतात मिळणारा पगार हे एक महत्त्वाचं कारण. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सांगावं तर, शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा आणि खर्च यामुळं अनेकांची पावलं देशाबाहेर वळतात. शिवाय शिक्षणानंतर तिथंच नोकरीच्या सुवर्णसंधी मिळणं आणि मुळात भारतीय कौशल्याला जागतिक स्तरावर असणारं महत्त्वं यामुळं बरीच मंडळी हा परदेशाचा पर्याय निवडतात. यामध्ये काही ठराविक देशांना विशेष प्राधान्य असतं.
अमेरिका, युके, रशिया, कॅनडा, न्यूझीलंड ही यातलीच काही नावं. मात्र सध्या जागतिक स्तरावर विविध देशांमध्ये असणाऱ्या भारतीयांनासुद्धा वैश्विक अर्थकारण, युद्धाच्या झळा, स्थानिकांना दिलं जाणारं महत्त्वं अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळं कैक नागरिकांनी कायमस्वरुपी मायदेशी येण्याची वाट निवडली आहे. यामध्ये ब्रिटनमधून भारतात परतणाऱ्या नागरिकांचा आकडासुद्धा हजारोंच्या घरात आहे. (foreign jobs)
लंडनच्या 'ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स'ने (ONS) या संस्थेनं नुकतंच 2025 ची आकडेवारी जारी केली. ज्यामध्ये ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या आणि तिथून जाणाऱ्या स्थलांतरितांच्या संख्येत घट झाल्याचं दिसून आलं. इथं (नेट मायग्रेशन) गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल निम्म्यानं कमी झालं असून, ब्रिटन सोडून भारतात परतणाऱ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरदारांची संख्या जास्त असल्याचं अधोरेखित झालं.
नेट मायग्रेशन/ स्थलांतरणाच्या प्रक्रियेत घट होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे युरोपीय युनियनच्या बाहेरील देशांमधून, विशेषतः नोकरीसाठी ब्रिटनमध्ये येणाऱ्यांच्या संख्येतच 47 टक्क्यांची घट झाली आहे. ज्यामुळं भारतात परतणाऱ्यांचा आकडा मागील वर्षभरात 75 हजारांवर पोहोचला आहे.
|व्हिसा प्रकार
|भारतीयांची संख्या
|हेल्थ, केअर वर्कर व्हिसा
|107206
|स्किल्ड वर्कर व्हिसा
|89851
|ग्रॅज्युएट रुट व्हिसा
|70371
|स्पॉन्सर्ड स्टडी व्हिसा
|90425
फक्त ब्रिटनच नव्हे तर इतरही देशातून अनेक भारतीयांनी परतीच्या वाटा धरल्या आहेत. मायदेशी परतून इथंच रोजगाराच्या संधी, नोकरी शोधण्याला अनेकांनी प्राधान्य दिलं. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या असणाऱ्या हालचाली पाहता अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही नोकरकपातीचा निर्णय घेतल्यानं Job Security चा मोठा मुद्दा या वर्गापुढं संकटाच्या रुपात उभा आहे. ज्यामुळं येत्या काळात आणखी कोणत्या देशातून भारतीयांची परतण्याची संख्या वाढते हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल.