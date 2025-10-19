English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

यापेक्षा वाईट काय! बिबट्यावर आली कचरा खाण्याची वेळ, वनअधिकाऱ्याने शेअर केला ह्रदयद्रावक VIDEO

Viral Video: व्हायरल व्हिडीओमध्ये बिबट्या कचऱ्यात अन्नाचा शोध घेताना दिसत आहे. यावेळी तो प्लास्टिक तोंडात घेऊन खातानाही दिसत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 19, 2025, 11:00 AM IST
यापेक्षा वाईट काय! बिबट्यावर आली कचरा खाण्याची वेळ, वनअधिकाऱ्याने शेअर केला ह्रदयद्रावक VIDEO

Viral Video: जंगलं नष्ट करुन मानवी वस्त्या निर्माण करण्यात आल्या आणि प्राण्यांवर आपला निवारा गमावण्याची वेळ आली. यामुळेच अनेक ठिकाणी वन्यप्राणी आणि माणसांमध्ये संघर्ष होतानाही दिसतो. निसर्गाचा समतोल राखताना वन्य प्राण्यांनाही त्यांचा निवारा देणं, जंगलं नष्ट न करणं महत्त्वाचं का आहे याचा प्रत्यय दाखवणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 17 सेकंदाची ही व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली आहे, ज्यामध्ये बिबट्या चक्क कचरा खाताना दिसत आहे. राजस्थानच्या माऊंट अबूमधील ही घटना आहे. वनअधिकारी प्रवीण कासवान यांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिबट्या हा निसर्गातील सर्वात प्राणघातक शिकारी प्राण्यांपैकी एक आहे, जो त्यांच्या गुप्ततेसाठी, ताकदीसाठी आणि अनुकूलतेसाठी ओळखला जातो. परंतु या व्हिडीओत बिबट्या अत्यंत वेगळ्या रुपात दिसत आहे. व्हिडीओमध्ये बिबट्या हताशपणे प्लास्टिक, घाण आणि इतर कचऱ्यातून कचऱ्यात अन्न शोधताना दिसत आहे.

"हे किती दुःखद दृश्य आहे. शिवांश साह यांनी माउंट अबूजवळ हा बिबट्याचा व्हिडीओ रेकॉर्ड केला आहे. पाहा आपला कचरा जंगलात कसा पोहोचत आहे!," असं कासवान यांनी व्हिडीओ शेअर करताना लिहिलं आहे.  "चला चांगले बनूया, जंगलांचे रक्षण करूया, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करूया आणि जंगलाला त्याचे घर परत देऊया," असा संदेशही त्यांनी दिला आहे. 

व्हिडिओ व्हायरल होताच, सोशल मीडिया युजर्सनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली असून, वन्य प्राण्यांच्या अधिवासाच्या समस्येवर सरकारने कारवाई करत कठोर पाऊल उचलावं अशी मागणी केली.

"खूप दुःखद. एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आम्ही आमची नागरी जाणीव स्वेच्छेने बदलणार नाही. त्यासाठी मोठा दंड आकारावा लागेल," असं एका युजरने म्हटलं आहे. तर एकाने म्हटलं आहे की, "विकासाच्या नावाखाली त्यांचे अधिवास त्यांच्याकडून काढून घेतले जात आहेत, जंगले नष्ट केली जात आहेत. पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे पण सरकारला त्याचा काही फरक पडत नाही."

तिसऱ्याने टिप्पणी करत लिहिलं आहे की, "मी माउंट अबूचा आहे. मी आधी एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये दोन अस्वल डंपिंग यार्डमध्ये होते. आता गायी, म्हशी, अस्वल आणि बिबट्या हे सर्व एकत्र दिसतात. मला नावं सांगायची नाहीत, पण ते काहीही करत नाहीत. खूप वाईट वाटत आहे".

चौथ्याने म्हटले: "खरोखर खूप वाईट. जेव्हा आपण त्यांची जमीन अतिक्रमण करतो तेव्हा या गरीब प्राण्यांकडे दुसरा पर्याय नसतो. माणसाच्या लोभाला अंत नाही."

गेल्या वर्षीपर्यंत, भारतात बिबट्यांची संख्या 13 हजार 874 होती, 2018 ते 2022 दरम्यान दरवर्षी 1.08 टक्के वाढ नोंदवली गेली. पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असं दिसून आलं आहे की मध्य प्रदेश (3907) मध्ये देशातील बिबट्यांची सर्वाधिक संख्या आहे, त्यानंतर महाराष्ट्र (1985), कर्नाटक (1879) आणि तामिळनाडू (1070) आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral Videoforestleopard

इतर बातम्या

वांद्रेतील 140 एकर जागेवर म्हाडाचा मेगा प्रोजेक्ट; बुलेट ट्...

मुंबई बातम्या