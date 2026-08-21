/पनीर खाताय? आधी ही बातमी वाचा! लॅब टेस्टमध्ये आढळलं धक्कादायक रसायन; आरोग्याबाबत वाढली चिंता

पनीर हा भारतीयांच्या आहारातील लोकप्रिय पदार्थ आहे. मात्र बाजारातून विकत घेतलेल्या पनीरच्या नमुन्यात फॉर्मालिनसारखे रसायन आढळल्याचा प्रयोगशाळा अहवाल समोर आल्याने खाद्यसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित नमुन्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली आणि त्यात फॉर्मालिन आढळल्याचे समोर आले. फॉर्मालिनचा वापर जैविक नमुने जतन करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे पनीरमध्ये हे रसायन आढळणे गंभीर मानले जात आहे.
प्रयोगशाळेत तपासलेल्या पनीरच्या नमुन्यात फॉर्मालिन आढळले. पनीर अधिक काळ खराब होऊ नये किंवा त्याचे बाह्य स्वरूप टिकून राहावे, यासाठी काही ठिकाणी अनधिकृत रसायनांचा वापर केला जात असल्याची चिंता यामुळे निर्माण झाली आहे. मात्र एखाद्या नमुन्यात फॉर्मालिन आढळल्याचा अर्थ बाजारातील सर्व पनीर बनावट किंवा धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. संबंधित नमुना, तपासणीची पद्धत आणि अधिकृत अहवाल यांचा संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
फॉर्मालिन हे प्रामुख्याने फॉर्मल्डिहाइडचे जलीय द्रावण आहे. त्याचा वापर प्रयोगशाळांमध्ये जैविक नमुने जतन करण्यासाठी तसेच काही औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये केला जातो. हे सामान्य खाद्यपदार्थ संरक्षक म्हणून वापरण्यासाठीचे रसायन नाही. म्हणूनच खाद्यपदार्थात अनधिकृतपणे फॉर्मालिन मिसळले असल्यास हा गंभीर अन्नसुरक्षा विषय ठरू शकतो. पनीरसारख्या थेट खाल्ल्या जाणाऱ्या पदार्थात कोणतेही गैर-मान्य रसायन वापरणे ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी चिंतेचे कारण ठरते.
पनीर हा नाशवंत दुग्धजन्य पदार्थ असल्यामुळे त्याची टिकण्याची क्षमता मर्यादित असते. काही गैरप्रकार करणारे उत्पादक किंवा विक्रेते पदार्थ जास्त काळ ताजा दिसावा, खराब होण्याची प्रक्रिया उशिरा व्हावी किंवा वाहतूक आणि साठवणुकीदरम्यान नुकसान कमी व्हावे, यासाठी चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब करू शकतात.याच पार्श्वभूमीवर खाद्यपदार्थांमध्ये परवानगी नसलेल्या रसायनांचा वापर हा गंभीर मुद्दा आहे. मात्र फॉर्मालिन वापरण्यामागे नेमका हेतू काय होता**, हे संबंधित प्रकरणाच्या तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते.
फॉर्मल्डिहाइडचा संपर्क आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो. त्याच्या संपर्कामुळे डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्गाला त्रास होऊ शकतो. प्रमाण आणि संपर्काच्या कालावधीनुसार परिणामांची तीव्रता बदलू शकते.यामुळे अन्नपदार्थांमध्ये अनधिकृत फॉर्मल्डिहाइड किंवा फॉर्मालिन आढळल्यास त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. मात्र एखाद्या प्रयोगशाळा अहवालातील रसायनाचे प्रमाण आणि त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम यांचे मूल्यांकन तज्ज्ञांच्या मदतीनेच करणे योग्य ठरते.
पनीर अस्सल आहे की भेसळयुक्त, हे केवळ रंग, वास किंवा पोत पाहून निश्चित करता येत नाही. खाद्य प्रयोगशाळांमध्ये पनीरची रासायनिक रचना, चरबी, प्रथिने, आम्लता आणि संभाव्य भेसळ यांसह विविध बाबी तपासल्या जाऊ शकतात.ICAR-NDRIच्या संशोधनातही प्रयोगशाळेतील पनीर नमुने विश्लेषणासाठी फॉर्मालिनने संरक्षित करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. त्यामुळे एखाद्या बातमीत ‘नमुना फॉर्मालिनने संरक्षित केला’ आणि ‘पनीरमध्ये फॉर्मालिन आढळले’ या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत, हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांनी शक्यतो विश्वसनीय विक्रेता आणि योग्य लेबल असलेले पॅकबंद पनीर खरेदी करावे. पॅकेटवरील उत्पादन तारीख, वापरण्याची अंतिम तारीख, उत्पादकाची माहिती आणि साठवणुकीच्या सूचना तपासाव्यात. पनीरचा रंग असामान्य दिसत असल्यास, रासायनिक किंवा विचित्र वास येत असल्यास किंवा त्याचा पोत संशयास्पद वाटत असल्यास ते खाणे टाळावे. फक्त घरगुती चाचणीवर अवलंबून न राहता संशय असल्यास अधिकृत खाद्यसुरक्षा यंत्रणेकडे तक्रार करणे हा अधिक योग्य मार्ग आहे.