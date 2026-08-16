बंगाल विधानसभेचे माजी उपसभापती आशिष बॅनर्जी यांनी संपवलं जीवन; पत्रात म्हटलं, 'माझ्या मृत्यूला...'

माजी मंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आशिष बॅनर्जी यांचं रहस्यमयरित्या निधन झालंय. रामपूरहाट इथल्या त्यांच्या घराजवळील पक्ष कार्यालयात त्यांनी गळफास लावला. आज सकाळी या घटनेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ माजली आहे. पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर ते घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांचा मृतदेह आता शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यांच्या मृतदेहाजवळ एक सुसाईट नोटही पोलिसांना सापडली आहे.
आशिष बॅनर्जी हे रामपूरहाट विधानसभा मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. तर त्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये शालेय शिक्षण, कृषी आणि आयुष यांसारखी खाती सांभाळत आहेत. त्यांनी राज्याच्या विधानसभेचे उपसभापती म्हणूनही काम केलं आहे. त्यांनी 2026 ची पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक रामपूरहाटमधून तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवली. पण भाजपचे उमेदवार ध्रुबा साहा यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला.
पोलिसांना मृतदेहाजवळ एक पानी आत्महत्या चिठ्ठी सापडली आहे. बॅनर्जी यांच्या आत्महत्येमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. त्यांनी या पत्रात लिहिलंय की, माझ्या मृत्यूला कोणीही जबाबदार नाही. पण आज मला जाणीव झाली आहे की राजकारणात येणे ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती. त्यांनी या पत्रात आपल्या स्वच्छ कारकिर्दीचा उल्लेख करत लिहिलंय की, त्याने आयुष्यभर कधीही बेकायदेशीरपणे एक पैसाही घेतला नाही आणि नेहमी विद्यार्थ्यांना कोणतेही शुल्क न घेता शिकवलं आहे.
त्यांनी पत्रात तारापीठ रामपूरहाट विकास प्राधिकरणात (टीआरडीए) आपल्याला बाजूला सारल्याचा आणि आपली प्रतिमा मलीन करण्याच्या कटांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी लिहिलंय की, या आपण कधीही कोणत्याही भ्रष्टाचारात सामील नव्हतो, तरीही आपला अपमान करण्यात येत आहे. आपले दुःख आणि निराशा व्यक्त करत त्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या भावी पिढ्यांना राजकारणात कधीही न येण्याचा सल्लाही या पत्रातून दिला आहे.