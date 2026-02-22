English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझ्या हातून एक हत्या झालीय', भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी दिली कबुली!

Brij Bhushan Sharan Singh Confession:  'माझ्या हातून आयुष्यात फक्त एक हत्या झाली आहे', असे ब्रिजभूषण सिंह यांनी मुलाखतीत सांगितले. काय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 22, 2026, 02:00 PM IST
'माझ्या हातून एक हत्या झालीय', भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी दिली कबुली!
ब्रिजभूषण सिंह

Brij Bhushan Sharan Singh Confession: भारतीय जनता पक्षाचे गोंडाचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह हे विविध मुद्द्यांमुळे देशभरात चर्चेत असतात. कधी त्यांनी  कुस्तीपट्टूंची नाराजी ओढवलीय तर कधी त्यांना मराठी माणसाच्या रागाला सामोरं जावं लागलंय. नुकतेच त्यांनी दिलेल्या विशेष मुलाखतीत एक धक्कादायक खुलासा केलाय. 'माझ्या हातून आयुष्यात फक्त एक हत्या झाली आहे', असे त्यांनी मुलाखतीत सांगितले. काय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

'माझ्या हातून फक्त एक हत्या झाली'

पत्रकारांनी त्यांना विचारले की, “तुम्ही कधी गोळी चालवली आहे?” यावर बृजभूषण म्हणाले, “असा प्रसंग माझ्या जीवनात फक्त एकदाच आला. माझ्या समोर माझ्या मित्राला कोणीतरी गोळी मारली. मी स्वतः डोळ्यांनी पाहिले की, आरोपी माझ्याकडे बंदूक रोखत होता. मग मी आत्मरक्षेसाठी किंवा मित्राचा बदला घेण्यासाठी गोळी चालवली. त्यामुळे माझ्या हातून फक्त एक हत्या झाली.”, असे त्यांनी सांगितले. तु्म्हाला कारवाईची भीती नाही वाटत का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.  यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंकडून गोळीबार झाला, म्हणजे ‘क्रॉस फायरिंग’ झाली. दोन्ही बाजूंचे लोक मारले गेले. पोलिसांनी केस दाखल केला, पण नंतर केस मिटली', असे ते म्हणाले. याप्रकरणात बृजभूषण यांना कोणतीही शिक्षा झाली नाही. तसेच या हत्येबद्दल त्यांना अजिबात पश्चात्ताप नाही. ते म्हणाले, “माझ्या मित्राला, कुटुंबीयाला किंवा नातेवाईकाला कोणी मारले तर मी त्याला का मारणार नाही? मी त्याला मारलेच पाहिजे!” 'एबीपी न्यूज'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.

छेडछाडीचे गंभीर आरोप

बृजभूषण शरण सिंह हे गोंडा मतदारसंघातून दोनदा खासदार राहिले आहेत. त्यांच्यावर छेडछाडीचे गंभीर आरोपही आहेत. याबाबत विचारले असता ते हसत हसत म्हणाले, “आता साक्षीदार साक्ष का देत नाहीत? फक्त तारखा घेत आहेत. जेव्हा छेडछाड झाली असे सांगितले जाते तेव्हा मी सर्बियात होतो. दुसऱ्या वेळी मी लखनौमध्ये मीडिया समोर बसलो होतो. एका आरोपात सांगितले जाते की, सकाळी 11 वाजता छेडछाड केली आणि रात्री 2 वाजता सर्बियातून दुसरी छेडछाड केली! हे कसे शक्य आहे?” त्यांनी म्हटले की, “जेव्हा माझ्यावर आरोप झाले तेव्हा मी बडबड करत असल्यासारखे वाटले, पण आता मी निर्दोष आहे असे वाटते.

”विनेश फोगाटवरही बृजभूषण यांनी टीका केली. ते म्हणाले, “विनेशने बेईमानी केली होती. तिने एकाच दिवशी 50 आणि 53 किलो वजन गटात ट्रायल दिला. 50 किलो गटात हरल्यावर 53 किलो गटात गेली. तिचे वजन 2 किलो जास्त होते. तिने खेळ मंत्रालयाला ब्लॅकमेल केले. नियमांचे उल्लंघन केले. त्याची शिक्षा तिला भोगावी लागल्याचे ब्रिजभूषण म्हणाले. 

.”बृजभूषण शरण सिंह यांच्याकडून हत्येबद्दल झालेला हा कबुलनामा राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा निर्माण करणार आहे. यावर विरोधकांकडून काय प्रतिक्रिया येतेय?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

