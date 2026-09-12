/माजी खासदार जेलमध्ये मोबाईलवर पाहतोय अश्लिल व्हिडिओ; बलात्कार प्रकरणात भोगतोय जन्मठेपेची शिक्षा

Former Mp Prajwal Revanna In Rape Case : बलात्कार आणि खंडणी प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्या अडचणीतवाड होण्याची शक्यता आहे. प्रज्वल रेवण्णा जेलमध्ये मोबाईलवर अश्लिल व्हिडिओ पाहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली. प्रज्वल रेवण्णा यांच्या कडे जेलमध्ये मोबाईल आला कसा असा प्रश्न उपस्थित बोत आहे. तसेच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबाबत तसेच सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे असलेला मोबाईल जप्त केला आहे.
तुरुंग तपासणीदरम्यान प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे मोबाईल सापडला. फॉरेन्सिक तपासणीत त्या फोनमध्ये अनेक अश्लील व्हिडिओ असल्याचे उघडकीस आले आहे. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे नातू आणि केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे भाचे असलेले प्रज्वल, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरले. न्यायालयाने प्रज्वल रेवण्णा यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. प्रज्वल रेवण्णा सध्या कर्नाटकातील बंगळूर येथीलपरप्पना अग्रहारा मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
जेलमध्ये शिक्षा भोगत असताना प्रज्वल रेवण्णा यांच्याकडे फोन आणि पेन ड्राइव्ह सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. 11 ऑगस्ट 2026 रोजी तुरुंगातील झडतीदरम्यान त्यांच्याकडून एक मोबाईल फोन आणि एक पेन ड्राईव्ह हस्तगत करण्यात आले आहे. तपासणी दरम्यान ते तुरुंगातील कोठडीत ही उपकरणे वापरताना पकडले गेले. त्यानंतर गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी तो फोन आणि पेन ड्राईव्ह फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला, ज्यामध्ये अश्लील व्हिडिओ आणि वेब सिरीज आढळून आल्या आहेत.
रेवण्णाच्या कोठडीत मोबाईल फोन आणि पेन ड्राईव्हसारख्या वस्तू सापडल्यानंतर, गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी एका तुरुंग अधिकाऱ्याला निलंबित केले. या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही तुरुंगात वैयक्तिक सिम कार्ड आणि संवाद साधनांच्या वापरास सक्त मनाई आहे. असे असले तरी काही हाय प्रोफाईल गुन्हेगार तुरुंगात या सुविधांचा लाभ घेतात, असे आरोप अनेकदा केले जातात.
प्रज्वल रेवण्णा हे माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांचे नातू आहेत. खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांना 47 वर्षीय मोलकरणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. प्रज्वल रेवण्णा यांची सेक्स टेप लीक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली होती. रेवण्णा यांच्या फार्महाऊसवर काम करणाऱ्या या महिलेने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचराचा आरोप केला होता. 2021 पासून तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप या महिलेने केला. 2021 पासून वारंवार बलात्कार केल्याचा आणि या घटनेबद्दल कोणालाही सांगितल्यास अत्याचाराचे व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने केला. यानंतर रेवण्णा यांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. महिलेच्या तक्रारानंतर तक्रारीवरून प्रज्वल रेवण्णाविरुद्ध सीआयडी सायबर क्राइम पोलिस स्टेशनमध्ये बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.