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माजी खासदार जेलमध्ये मोबाईलवर पाहतोय अश्लिल व्हिडिओ; बलात्कार प्रकरणात भोगतोय जन्मठेपेची शिक्षा

माजी खासदार जेलमध्ये मोबाईलवर अश्लिल व्हिडिओ पाहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बलात्कार आणि भारतातील सर्वात मोठ्या प्रकरणात या खसादाराला अटक झाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 12, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:35 PM IST
माजी खासदार जेलमध्ये मोबाईलवर पाहतोय अश्लिल व्हिडिओ; बलात्कार प्रकरणात भोगतोय जन्मठेपेची शिक्षा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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