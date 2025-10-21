English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुनेसोबत सासऱ्याचे अनैतिक संबंध, माजी DGP वर मुलाच्या हत्येचा आरोप; पत्नी अन् मुलीनेही....

Crime News In Marathi: पंजाबचे माजी डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा यांच्यावर सुनेसोबत अनैतिक संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 21, 2025, 05:23 PM IST
सुनेसोबत सासऱ्याचे अनैतिक संबंध, माजी DGP वर मुलाच्या हत्येचा आरोप; पत्नी अन् मुलीनेही....
former punjab dgp mohammad mustafa booked for sons murder and Relation With His Wife

Crime News In Marathi: पंजाब पोलिसातील माजी डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा आणि त्यांच्या पत्नी व सूनेवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. हरियाणाच्या पंचकुला पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या तिघांवरही मुलाची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी माजी डीजीपी मुस्तफा यांचा मुलगा अकील अख्तर याचा पंचकुलाच्या मनसा देवी कॉम्प्लेक्समध्ये मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला कुटुंबीयांनी दावा केला होता की, ड्रग्ज ओव्हरडोजमुळं त्याचा मृत्यू झाला. मात्र मलेरकोटला येथे राहणाऱ्या एका निकटवर्तीयाने अकील याची हत्या झाल्याची तक्रार पोलिसांत केली. इतकंच नव्हे तर, अकीनदेखील काही महिन्यांपूर्वी एक व्हिडिओ शेअर करत खळबळजनक दावा केला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, 16 ऑक्टोबर रोजी सेक्टर 4 एमडीसी पंचकुलामध्ये ही घटना घडली होती. प्राथमिक तपासणीत सध्या तरी कोणतीही संशयास्पद घटना आढळून आलेले नाही. मात्र त्यानंतर सोशल मीडियावर काही पोस्ट आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत. पंजाबच्या मलेरकोटला येथे राहणाऱ्या शमशुद्दीन यांनी या प्रकरणी हत्येचा संशय व्यक्त करत तक्रार दाखल केली होती. याचदरम्यान अखिलचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. जवळपास तीन मिनिटांचा हा व्हायरल व्हिडिओत अखिल त्यांच्या वडिलांनाकुटुंबीयांना क्लिन चीट देत असल्याचे समोर आले.

अखिलच्या मृत्यूनंतर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 27 ऑगस्टचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यात त्याने म्हटलं आङे की, कुटुंबातील लोक त्याच्या हत्येचा कट रचत आहेत. या व्हिडिओत त्याने वडील मोहम्मद मुस्तफा आणि त्याच्या पत्नीमध्ये अनैतिक संबंध असल्याचाही उल्लेख केला आहे. इतकंच नव्हे तर, त्याची आई रजिया सुल्ताना आणि बहिण निशात अख्तर सह संपूर्ण कुटुंब त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करत असून त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असाही दावा त्याने केला होता.

अखिलने मानसिक त्रास, जबरदस्ती रिहॅब सेंटरमध्ये पाठवणे, बिझनेसपासून वंचित ठेवणे, शारिरीक त्रास यासारखे आरोप केले होते. डायरीत सुसाइड नोट असल्याचा दावादेखील त्याने केला होता. या प्रकरणानंतर पोलिसांनी माजी डीजीपी, त्यांची पत्नी व कुटुंबातील अन्य सदस्यांवर हत्या व कट रचण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. पंचकुला पोलिसांनी तक्रार आणि व्हिडिओच्या आधारे तक्रार दाखल केली आहे. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Father in Law relation with Daughter in lawSasur Bahu VideoSasur Bahu relationAkeel Akhtar Murder FIRMohammad Mustafa Razia Sultana Booked

इतर बातम्या

IIT मुंबईचा पदवीधर, अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीत 43900000 र...

विश्व