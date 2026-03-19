Iran Israel-US War: 'इराण युद्ध जिंकणार आणि भारताला...', RAW च्या माजी प्रमुखांचा मोठा दावा

Former RAW Chief on Iran Israel War: मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धावरुन गुतप्तर संघटनेचे माजी प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत यांनी एक विधान केलं आहे. यावेळी त्यांनी इराण आणि भारताच्या संबंधांवरही भाष्य केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 19, 2026, 06:00 PM IST
Former RAW Chief on Iran Israel War: मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धामुळे जगभरात तेलसंकटाची भीती निर्माण झाली आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा भारतावरही परिणाम होताना दिसत आहे. भारताच तेल आणि गॅस पुरवठ्यासंदर्भात चिंता वाढली आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान गुप्तचर संघटना Research And Analysis Wing (RAW) चे प्रमुख अरमजीत सिंह दुलत यांनी मोठं विधान केलं आहे. ANI शी संवाद साधताना त्यांनी इराण आणि भारताचं फार जुनं आणि मजबूत नातं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

अमरजीत सिंग दुलत यांनी सांगितलं की, "आपले इराणशी फान जुने संबंध आहेत. इराण आणि भारताचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. इराण नेहमीच आपल्यासोबत राहिला आहे, त्यामुळे आपण इराणच्या बाजूने राहिलं पाहिजे". सध्याच्या स्थितीत अमेरिका आणि इस्रायलसह सुरु असलेल्या संघर्षात इराणचा विजय होऊ शकतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान त्यांनी हा संपूर्ण घटनाक्रम दुर्दैवी असल्याचा उल्लेख केला. जे काही होत आहे ते चिंताजनक असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी विधान अशावेळी केलं आहे जेव्हा मध्यपूर्वेत वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याचा धोका आहे. ज्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतो. 

भारत आणि इराणचं नातं

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, भारत आणि इराण यांच्यातील संबंध हळूहळू दृढ झाले. दोन्ही राष्ट्रांनी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आणि कालांतराने आपल्या सहकार्याचा विस्तार केला. 1950 ते 1970 या कालावधीत, इराणचा कल अमेरिकेकडे अधिक होता. पण या स्थितीतही त्यांनी भारताशी आपले संबंध कायम ठेवले होते. हा कालखंड दोन्ही देशांमधील समतोल आणि परस्पर सामंजस्याने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. 

1979 मध्ये इराणमध्ये 'इस्लामिक क्रांती' घडून आली, ज्यामुळे त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल झाला. या घटनेनंतरच्या काळातही, भारताने एक समतोल दृष्टिकोन स्वीकारला. एकीकडे इराणशी असलेले संबंध कायम राखले, तर दुसरीकडे पाश्चात्य राष्ट्रांशी संबंध वृद्धिंगत करणे सुरूच ठेवले. आधुनिक काळात, भारत आणि इराण यांच्यातील संबंध अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अधिकच दृढ झाले आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात, इराण हा ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतासाठी तेलाचा एक प्रमुख पुरवठादार राहिला आहे; भारताने आपल्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दीर्घकाळापर्यंत इराणवर अवलंबून राहणे पसंत केले आहे.

चाबहार बंदर: द्विपक्षीय संबंधांचा एक महत्त्वाचा घटक

शिवाय, चाबहार बंदर हा दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. या बंदराच्या विकासात भारत सक्रियपणे साहाय्य करत आहे. या उपक्रमामुळे भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी थेट मार्ग उपलब्ध होतो, ज्यामुळे पाकिस्तानला वगळून प्रवास करणे शक्य होते. 'आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिका' (INSTC) ही देखील व्यापार आणि संपर्क-सुविधेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारत, इराण आणि रशिया यांना जोडतो, ज्यामुळे व्यापारी व्यवहारांचे कामकाज अधिक सुलभ होते.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

