/भाजपाला धक्का! पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्षच पक्ष सोडण्याच्या तयारीत? काढणार स्वत:चा नवा पक्ष

K Annamalai might launch own Party: भाजपाला तामिळनाडूत मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. याचं कारण पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याचं समजत आहे. पक्षामध्ये आता नवी संधी आणि काही भविष्य नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. यासंदर्भात ते लवकरच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची भेट घेणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तामिळनाडूमधील 2026 विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने फक्त एकच जागा जिंकली होती.
आयपीएस अधिकारी ते राजकारणी बनलेल्या के. अन्नामलाई यांना राज्यसभेची ऑफर देण्यात आली होती अशी सूत्रांची माहिती आहे. मात्र 41 वर्षीय नेत्याने ही ऑफर नाकारली. सूत्रांनुसार, पक्षाची स्थापना कऱण्याआधी ते एक चळवळ उभी करणार आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश समविचारी व्यक्तींना सामावून घेणं आणि स्वयंसेवकांचं एक भक्कम जाळं उभारणे हा आहे. ही नवी चळवळ अधिक व्यापक स्तरावर कार्यरत राहील आणि विविध व्यावसायिक व सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या स्वयंसेवकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा आहे.
के. अन्नामलाई दिल्लीसाठी जाणारं विमान पकडण्यासाठी चेन्नई विमानतळावर आले असता त्यांनी पत्रकारांना, 'कृपया थांबा. आम्ही पुढील दोन दिवसात बसून चर्चा करु'. महत्त्वाचं म्हणजे, ज्या गाडीने ते विमानतळावर पोहोचले होते त्यावर भाजपाचा झेंडा नव्हता. तसंच महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पोस्टर्स लावण्यात आले होते, ज्यावर 'आमचे नेते,या आणि आमचं नेतृत्व करा' असं लिहिलं होतं. 4 मे रोजी के. अन्नामलाई यांचा वाढदिवस असून त्या पार्श्वभूमीवर हे पोस्टर्स लावण्यात आले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव पडल्याने के. अन्नामलाई यांनी 2020 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश करतात त्यांची राज्याचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एका वर्षानंतर, एल. मुरुगन हे केंद्र सरकारमध्ये गेल्यावर, त्यांची बढती होऊन तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे सूत्रे सोपवण्यात आली.
प्रदेशाध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात, अण्णामलाई यांनी तामिळनाडूमध्ये भाजपाची व्याप्ती वाढवली. हे राज्य पारंपारिकपणे द्रविडवादी प्रमुख पक्षांच्या वर्चस्वाखाली राहिले आहे. आक्रमक प्रचारमोहिमा, तळागाळापर्यंत पोहोचणाऱ्या व्यापक दौरे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनसंपर्क साधून, त्यांनी पक्षाचा संघटनात्मक विस्तार करण्यास मदत केली, तसेच स्वतःचाही मोठा जनसमूह निर्माण केला.
भाजपाने राज्यात स्वतंत्र निवडणूक लढवावी असं त्यांचं मत होते. गेल्या काही वर्षांत पक्षाने जी गती प्राप्त केली आहे, त्यावर त्यांचा विश्वास होता. मात्र, भाजपच्या नेतृत्वाने AIADMK सोबतची आपली युती पुन्हा सक्रिय केली.
AIADMK चे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी तामिळनाडू भाजपमधील नेतृत्वात बदल करण्याबाबत कथितरित्या आग्रह धरल्यामुळे, आणि परिणामी अण्णामलाई यांची प्रदेशाध्यक्षपदावरून गच्छंती झाल्यामुळे, हे युती झाली. पक्षामध्ये आपल्याला बाजूला सारले जात असल्याची भावना यामुळे निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत अण्णामलाई यांनी 2026 ची विधानसभा निवडणूक लढवली नाही. तसंच ना भाजपच्या प्रचारामध्ये कोणतीही प्रमुख भूमिकाही बजावली नाही.