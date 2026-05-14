/हायवेवर भीषण दुर्घटना! टँकरच्या धडकेनंतर खासगी बस पेटली, 4 जणांचा जिवंत होरपळून मृत्यू; 10 जखमी

Gujarat Bus Accident: गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ह्यातील चोटीला-राजकोट राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. डांबर भरलेल्या टँकरने धडक बसल्यामुळे एका खासगी स्लीपर बसला आग लागली. गुरुवारी झालेल्या या दुर्घटनेत चार जणांचा जिवंत होरपळून मृत्यू झाला आहे. तसंच 10 जण जखमी झाले आहेत.
'मधुरम ट्रॅव्हल्स'ची ही बस अहमदाबादहून जुनागढच्या दिशेने जात होती. पहाटे दीडच्या सुमारास चोटीला तालुक्यातील संगानी गावाजवळ बसने समोरून जाणाऱ्या एका टँकरला मागून जोरदार धडक दिली. या बसमध्ये 25 हून अधिक प्रवासी प्रवास करत होते. या धडकेनंतर बसला आग लागली. ही आग अत्यंत वेगाने पसरली आणि संपूर्ण बस जळून खाक झाली.
सुरेंद्रनगरचे पोलीस अधीक्षक प्रेम सुख डेलू यांनी सांगितलं आहे की, "डांबर भरलेला टँकर बसच्या पुढे जात असतानाच रस्त्याच्या मधोमध त्याचा टायर फुटला. या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असून, अन्य 10 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे".
उपविभागीय पोलीस अधिकारी (चोटीला) एस.एस. भदोरिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बस आणि टँकर हे दोन्ही महामार्गावरून जात असतानाच टँकरचा टायर फुटला. यामुळे टँकरला अचानक ब्रेक लावावा लागला आणि त्यानंतर बसने मागच्या बाजूने टँकरला जोरदार धडक दिली.
अपघातानंतर टँकरच्या चालकाने घटनास्थळावरुन पळ काढला. मृतदेह इतके जळाले की, त्यांची ओळख पटवणंही कठीण झालं आहे. मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी करण्याची गरज असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत्युमुखी पडलेल्या चार व्यक्तींमध्ये बसचा चालक आणि त्याच्या मागे बसलेली एक महिला प्रवासी यांचा समावेश असावा, असा अंदाज आहे. बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना वाचवण्यासाठी स्थानिक लोकांनी पेटलेल्या बसच्या खिडक्या फोडल्या. पोलीस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले.
जखमींना राजकोट आणि चोटीला येथील रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आलं, तर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी चोटीला रेफरल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलं.