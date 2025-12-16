हायवेवर भीषण अपघात! 10 बस आणि कार एकमेकांवर आदळून आगीचा भडका; 4 जण ठार, 25 जखमी

दिल्ली-आग्रा द्रुतगती मार्गावर दाट धुक्यामुळे सात बस आणि तीन गाड्यांची धडक होऊन भीषण अपघात झाला आहे. या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला असून 25 जण जखमी झाले आहेत. मथुरेजवळ मंगळवारी सकाळी हा अपघात झाला. कमी दृश्यमानतेमुळे अनेक वाहनांची एकमेकांना धडक बसली. धडकेनंतर अनेक वाहनांना आग लागली, ज्यामुळे लोक घाबरले आणि धावपळ सुरु झाली.
वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार यांनी अपघाताच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. शोध आणि बचावकार्य पूर्ण होत आलं आहे. तसंच बंद झालेला महामार्ग मोकळा करण्याचे आणि अडकलेल्या प्रवाशांना सुरक्षितस्थळी पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
#WATCH | Mathura, UP | Rescue operations underway as several buses catch fire on the Delhi-Agra Expressway. Casualties feared. Further details awaited. pic.twitter.com/qvKDqAT5T1
— ANI (@ANI) December 16, 2025
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "सकाळी मथुरेतील यमुना एक्सप्रेस-वेवर झालेल्या एका मोठ्या रस्ते अपघातात किमान चार जणांचा मृत्यू झाला असून २५ जण जखमी झाले आहेत. सात बस आणि तीन गाड्यांचा समावेश असलेला हा अपघात दाट धुक्यामुळे घडला."
ते पुढे म्हणाले, "तुम्ही पाहू शकता की, येथे अजूनही धुके आहे. या खराब दृश्यमानतेमुळेच अंदाजे सात बस आणि तीन लहान गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. या अपघातामुळे काही गाड्यांना आगही लागली."
बचाव कार्याबद्दल बोलताना एसएसपी म्हणाले, "ही माहिती मिळताच, आमच्या अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाचे पथक तात्काळ घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, शोध आणि बचाव कार्य आता जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत चार लोकांचा मृत्यू झाला आहे."
त्यांनी पुढे सांगितले, "सुमारे 25 जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलx आहे. यापैकी कोणीही गंभीर नाही. त्यांना सध्या आवश्यक वैद्यकीय उपचार दिले जात आहेत. याव्यतिरिक्त, येथे उपस्थित असलेल्या उर्वरित लोकांना सरकारी वाहनांमधून त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था आम्ही करत आहोत."
यमुना द्रुतगती मार्गावरील रस्ते अपघाताबाबत बोलताना, मथुराचे जिल्हाधिकारी (डीएम) चंद्र प्रकाश सिंह यांनी या घटनेला अत्यंत दुर्दैवी म्हटलं आणि मदतकार्याबाबत माहिती दिली. दाट धुक्यामुळे झालेल्या या अपघाताच्या कारणाचा तपास नंतर केला जाईल, परंतु सध्या मदतकार्य आणि जखमींना सर्वोत्तम उपचार मिळतील याची खात्री करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
"ही एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या चार जणांचे मृतदेह आम्ही ताब्यात घेतले आहेत. 12 पेक्षा जास्त अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि 14 पेक्षा जास्त रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी पाठवण्यात आल्या होत्या. जखमींना सी.एच.सी. बलदेव आणि जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. आम्ही याची पुष्टी करतो की, त्यांच्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी नाही आणि ते सर्व धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले आहे," असं सिंह यांनी पत्रकारांना सांगितलं.