/डिलिव्हरीनंतर 4 महिलांचा मृत्यू; चौकशीदरम्यान धक्कादायक सत्य उघड; रुग्णालयात वापरलेल्या त्या इंजेक्शनमध्ये चक्क...

राजस्थानच्या कोटामधील न्यू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात प्रसूतीनंतर 5 महिलांचा मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली. यामुळे आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजस्थानच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित झालं आहे. महिलांच्या प्रसूतीदरम्यान रक्तस्त्राव रोखण्यासाठी दिलं जाणाऱ्या ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनची एक खेप तपासात बनावट असल्याचं उघड झालं आहे. हा खुलासा अशावेळी झाला आहे जेव्हा कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात प्रसूतीनंतर 5 महिलांच्या मृत्यूचं प्रकरण समोर आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलांना याच खेपेतील इंजेक्शन देण्यात आलं होतं. यानंतर संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजस्थान औषध नियंत्रण विभागाच्या तपासात या इंजेक्शनमध्ये प्रसूतीनंतर होणारा अतिरक्तस्राव रोखण्यासाठी आवश्यक असलेला अत्यंत महत्त्वाचा सक्रिय घटकच नव्हता. रिपोर्टनंतर आरोग्य विभागाने संपूर्ण राजस्थानात या औषधाची विक्री आणि वापरावर तात्काळपणे बंदी घातली आहे. तसंच रुग्णालयं आणि मेडिकल स्टोअर्सनी या औषधाचा साठा हटवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
राजस्थानचे औषध नियंत्रक अजय फाटक यांनी सांगितले की, अमृतसर येथील 'जॅक्सन लॅबोरेटरीज'ने (Jackson Laboratories) उत्पादित केलेल्या ऑक्सिटोसिन इंजेक्शनचा एक नमुना प्रयोगशाळा चाचणीत अयशस्वी ठरला आहे. परिणामी, कोटा येथील 'न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल'मधून या विशिष्ट बॅचचा संपूर्ण साठा जप्त करण्यात आला आहे. हे औषध इतर कोणत्या रुग्णालयांना आणि वैद्यकीय पुरवठा साखळ्यांना वितरित झाले आहे, हे शोधून काढण्याचं काम सध्या सुरु आहे.
तथापि, रुग्णालय प्रशासनाने मात्र, महिलांच्या मृत्यूचा थेट संबंध या बनावट इंजेक्शनशी जोडण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर संबंधित वैद्यकीय पुराव्यांचा आढाव घेतल्यानंतरच अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येईल, अशी भूमिका रुग्णालयाने घेतली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या संदर्भात कोणतेही निश्चित दावे करणे घाईचे ठरेल.
या घटनेमुळे राजस्थानमधील औषधांच्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेल्या दहा दिवसांत, राज्यात विक्रीस असलेल्या 11 औषधांचे नमुने गुणवत्ता चाचण्यांमध्ये निकृष्ट (अपात्र) आढळले आहेत. यामध्ये ताप, ॲलर्जी, जिवाणूजन्य संसर्ग (प्रतिजैविके), पचनसंस्थेचे संसर्ग आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वापरली जाणारी वेदनाशामक औषधे यांचा समावेश आहे.
आरोग्य विभागाच्या एका अहवालानुसार, या औषधांचे उत्पादन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये स्थित विविध कंपन्यांकडून केले जात होते. आता हा विभाग संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. तज्ञांनी यावर भर दिला आहे की, सरकारी रुग्णालयांना पुरवल्या जाणाऱ्या औषधांची नियमित आणि काटेकोर तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे; कारण यामध्ये झालेला किंचितसा निष्काळजीपणाही रुग्णांच्या जीवावर बेतू शकतो.