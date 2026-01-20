शाळेतील 4 मुलींचं एकमेकींवर जडलं प्रेम, पळून दिल्लीला गेल्या अन्...; जे दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले, राज्यात एकच खळबळ

अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालयातील चार अल्पवयीन विद्यार्थिनी 16 जानेवारी रोजी अचानक त्यांच्या घरातून गायब झाल्या होत्या. शाळेत शिकत असताना चौघीही एकमेकींच्या प्रेमात पडल्या होत्या. त्यांच्या बेपत्ता होण्याची माहिती मिळताच त्यांच्या कुटुंबियांनी तातडीने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. एसएसपी सुशील कुमार यांच्या सूचनेनुसार, चारही अल्पवयीन मुलींना शोधण्यासाठी एसआयटी टीम तयार करण्यात आली होती. बिहारमधील गया जिल्ह्यातील डेल्हा पोलीस स्टेशन परिसरात ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
प्राथमिक तपासात मुली बक्समध्ये असू शकतात अशी माहिती मिळाली होती. एसआयटी पथक तिथे पोहोचलं तेव्हा मुली दिल्लीत पोहोचल्या असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत एक पथक विमानाने दिल्लीला रवाना केलं.
दिल्लीत पोहोचल्यानंतर पोलिसांना चार अल्पवयीन मुलींपैकी दोन मुलींनी मुलांचे वेश धारण केले असल्याचं समजलं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या मुली एकाच शाळेत शिकत होत्या आणि जवळच्या मैत्रिणी होत्या. त्यांचे नाते इतके घट्ट झाले की त्यांना एकमेकांशिवाय राहणे सहन होत नव्हते. परिणामी, त्यांनी घरातून पळून जाऊन एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला.
शहर डीएसपी (2) धर्मेंद्र भारती यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या घटनेचा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की गया पोलिस दिल्लीत पोहोचले तेव्हा दोन मुलींनी मुलांचे वेश धारण केले होते, ज्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्य वाटले. त्यांनी सांगितले की पोलिसांनी चारही अल्पवयीन मुलींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि त्यांना गया येथे परत आणले.
डीएसपी धर्मेंद्र भारती यांनी पुढे सांगितलं की, सर्व अल्पवयीन मुलींचे जबाब न्यायालयात नोंदवले जातील आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सतर्क करण्यात आले आहे. या प्रकरणात पोलिस पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत.
ही घटना केवळ गया जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये, अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेकडे, त्यांच्या मानसिक स्थितीकडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या काळजीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. पोलिसांनी असा इशाराही दिला आहे की जर एखादी अल्पवयीन मुलगी त्यांना माहिती न देता घराबाहेर पडली तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि हे रोखण्यासाठी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.