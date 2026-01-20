English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • शाळेतील 4 मुलींचं एकमेकींवर जडलं प्रेम, पळून दिल्लीला गेल्या अन्...; जे दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले, राज्यात एकच खळबळ

शाळेतील 4 मुलींचं एकमेकींवर जडलं प्रेम, पळून दिल्लीला गेल्या अन्...; जे दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले, राज्यात एकच खळबळ

चार अल्पवयीन मुली 16 जानेवारीपासून गायब झाल्या होत्या. पोलिसांनी त्यांचा शोध घेतला असून, चौकशी केली असता काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 20, 2026, 07:37 PM IST
शाळेतील 4 मुलींचं एकमेकींवर जडलं प्रेम, पळून दिल्लीला गेल्या अन्...; जे दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले, राज्यात एकच खळबळ

अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालयातील चार अल्पवयीन विद्यार्थिनी 16 जानेवारी रोजी अचानक त्यांच्या घरातून गायब झाल्या होत्या. शाळेत शिकत असताना चौघीही एकमेकींच्या प्रेमात पडल्या होत्या. त्यांच्या बेपत्ता होण्याची माहिती मिळताच त्यांच्या कुटुंबियांनी तातडीने पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. एसएसपी सुशील कुमार यांच्या सूचनेनुसार, चारही अल्पवयीन मुलींना शोधण्यासाठी एसआयटी टीम तयार करण्यात आली होती. बिहारमधील गया जिल्ह्यातील डेल्हा पोलीस स्टेशन परिसरात ही धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पळून दिल्लीत आल्या मुली

प्राथमिक तपासात मुली बक्समध्ये असू शकतात अशी माहिती मिळाली होती. एसआयटी पथक तिथे पोहोचलं तेव्हा मुली दिल्लीत पोहोचल्या असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेत एक पथक विमानाने दिल्लीला रवाना केलं. 

दोन मुलींचा मुलगा होण्याचा प्रयत्न

दिल्लीत पोहोचल्यानंतर पोलिसांना चार अल्पवयीन मुलींपैकी दोन मुलींनी मुलांचे वेश धारण केले असल्याचं समजलं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या मुली एकाच शाळेत शिकत होत्या आणि जवळच्या मैत्रिणी होत्या. त्यांचे नाते इतके घट्ट झाले की त्यांना एकमेकांशिवाय राहणे सहन होत नव्हते. परिणामी, त्यांनी घरातून पळून जाऊन एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला.

शहर डीएसपी (2) धर्मेंद्र भारती यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या घटनेचा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की गया पोलिस दिल्लीत पोहोचले तेव्हा दोन मुलींनी मुलांचे वेश धारण केले होते, ज्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्य वाटले. त्यांनी सांगितले की पोलिसांनी चारही अल्पवयीन मुलींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि त्यांना गया येथे परत आणले.

डीएसपी धर्मेंद्र भारती यांनी पुढे सांगितलं की, सर्व अल्पवयीन मुलींचे जबाब न्यायालयात नोंदवले जातील आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सतर्क करण्यात आले आहे. या प्रकरणात पोलिस पुढील कायदेशीर कारवाई करत आहेत.

ही घटना केवळ गया जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये, अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेकडे, त्यांच्या मानसिक स्थितीकडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या काळजीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. पोलिसांनी असा इशाराही दिला आहे की जर एखादी अल्पवयीन मुलगी त्यांना माहिती न देता घराबाहेर पडली तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि हे रोखण्यासाठी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
biharSchool Girls

इतर बातम्या

सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं? आता तिच्याकडे कोणत...

स्पोर्ट्स