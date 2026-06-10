/अनोळखी नंबरवरून फोन येतो, हॅलो बोलताच फोन कट होतो! काय आहे हा नवा घोटाळा? तुमच्यासोबतही असं घडतंय?

Phone Call Scam India : हातात मोबाईल असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला दिवसभरातून साधारण एकदातरी अनोळखी क्रमांकावरून फोन येतो. कित्येकदा हे फोन टाळलेच जातात. मात्र त्यातूनही अशा एखाद्या फोन कॉलचं उत्तर दिलं तर, हॅलो बोलताच समोरून मात्र उत्तरात काहीच बोललं जात नाही, उलटपक्षी फोन कटसुद्धा केला जातो. तुमच्यासोबतही हे असं काहीतरी घडतंय का? हे काही Wrong Number प्रकरण वगैरे नसून, हा आहे एक घोटाळा. 'सायलेंट कॉल स्कॅम'.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडूनच याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना सतर्क करणारा संदेशही जारी करण्यात आला आहे. या घोटाळ्याअंतर्गत फसवणूक करणाऱ्यांची टोळी जे मोबाईल क्रमांक सुरू आहेत, त्यावर संपर्क साधतात. हे फोन रिसिव्ह करताच हॅलो बोलूनही समोरून उत्तर मात्र येत नाही. किंबहुना फोन क्षणात कट होतो. कारण, ही एक 'ऑटोमेटेड सिस्टीम' आहे.
केंद्राच्या वतीनं 'सायबर दोस्त'नं दिलेल्या माहितीनुसार अशा फोननंतर तुमच्या क्रमांकावर येणाऱ्या स्पॅम नव्हे तर 'स्कॅम कॉल'ची संख्या वाढू शकते. ज्या माध्यमातून एखाद्या फोन क्रमांकावरून तुम्हाला 'डिजिटल अरेस्ट' करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. याचसाठी असे निनावी फोन आल्यास तातडीनं त्याबाबतची माहिती सायबर पोर्टलला द्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
If you are receiving silent calls from unknown numbers, do not ignore them. pic.twitter.com/PHzBXNnbJR— CyberDost I4C (@Cyberdost) June 8, 2026
वारंवार अनोळखी क्रमांकांवरून तुमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न होत असल्यास असे क्रमांक ब्लॉक करण्याचा सल्ला देत संशयास्पद क्रमांकांची माहिती सायबर क्राईम पोर्टलवर द्यावी असंही सांगण्यात आलं आहे. सायबर क्राईम पोर्टलवर Check And Report वर क्लिक करून या फोनकॉलची माहिती मिळवता येईल.
सायलेंट कॉल स्कॅममध्ये एखाद्या क्रमांकावरून सतत फोन येत असल्यास आणि हा क्रमांक अनोळखी असल्यास तो तातडीनं ब्लॉक करत त्याबाबतची माहिती संबंधित यंत्रणेला द्यावी. हॅलो बोलल्यानंतरही जर एखादा फोन कट करण्यात आला तर त्या क्रमांकावर समोरून पुन्हा संपर्क साधणं टाळा. दूरध्वनी कंपन्यांकडूनच अनेकदा स्पॅम संदर्भातील माहिती दिली जाते, त्यामुळं अशा फोनकॉलला उत्तरं देणं टाळा.
मोबाईलवर मेसेज, मेल किंवा तत्सम पद्धतींनी येणारी कोणतीही लिंक Open करू नका. कोणीही अनोळखी व्यक्ती तुमचं बँक खातं, ईमेल आयडी किंवा इतर कोणत्या खासगी माहितीचा वापर करून इतर संदर्भ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं आढळल्यास तातडीनं हे क्रमांक रिपोर्ट करून अशा सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी यंत्रणांना सहकार्य करा.