/Free AI Course: विद्यार्थ्यांपासून नोकरदारांपर्यंत सर्वांना बक्कळ कमाईची संधी, फ्रीमध्ये AI शिकून भविष्य करा सुरक्षित!

Free AI courses in India: भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, भविष्यातील सर्वात मोठ्या करिअर संधींपैकी एक म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे आता AI शिकण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची गरज उरलेली नाही. केंद्र सरकार, मोठ्या टेक कंपन्या आणि विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडून मोफत AI कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अनेक कोर्सेस पूर्ण केल्यानंतर अधिकृत सर्टिफिकेटही दिले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांपासून नोकरी करणाऱ्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच मोठा फायदा होऊ शकतो.
जगभरात AI चा वापर वेगाने वाढत आहे. बँकिंग, आरोग्य, शिक्षण, मीडिया, शेती, ई-कॉमर्स आणि सायबर सिक्युरिटीसारख्या क्षेत्रांमध्ये AI तज्ज्ञांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे AI शिकणाऱ्या तरुणांना भविष्यात चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या आणि फ्रीलान्स संधी मिळू शकतात. अनेक कंपन्या आता AI स्किल असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देत आहेत. भारतातही AI आधारित स्टार्टअप्स वाढत असल्याने या कौशल्याला मोठी किंमत मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांतून AI शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. IndiaAI मिशन अंतर्गत सुरू करण्यात आलेला “YUVA AI FOR ALL” हा कोर्स विशेष चर्चेत आहे. हा कोर्स सेल्फ-पेस्ड असल्याने विद्यार्थी आपल्या वेळेनुसार शिकू शकतात. हा कोर्स अनेक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी मान्यतेचे सर्टिफिकेट दिले जाते. AI ची प्राथमिक समज वाढवण्यासाठी हा कोर्स उपयुक्त मानला जात आहे.
SWAYAM Plus या सरकारी प्लॅटफॉर्मवर AI आणि मशीन लर्निंगशी संबंधित अनेक प्रगत कोर्सेस उपलब्ध आहेत. यात प्रॉम्प्ट इंजिनीअरिंग, एआय फॉर एज्युकेटर्स आणि पायथॉन आधारित AI/ML कोर्सेसचा समावेश आहे. हे कोर्सेस विशेषतः विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षक आणि व्यावसायिकांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. अभ्यासक्रम मोफत असला तरी अधिकृत ई-सर्टिफिकेटसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते. IIT मद्राससारख्या प्रतिष्ठित संस्थांशी संलग्न कोर्सेस असल्याने त्यांची विश्वासार्हता वाढते.
मोठ्या टेक कंपन्यांनीही भारतातील AI शिक्षणासाठी मोफत कोर्सेस सुरू केले आहेत. अमेझॉन वेब सर्व्हिस च्या एआय अॅण्ड एमएल स्कॉलर प्रोग्राम 2026 अंतर्गत जगभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. गुगल एआय इसेंशियल, आयबीएम स्किल बिल्ड आणि मायक्रोसॉफ्टचे विविध एआय मॉड्यूल्स विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामात उपयोगी पडतील अशी कौशल्ये शिकवतात. डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, जनरेटिव्ह AI आणि ऑटोमेशन यांसारख्या विषयांवर विशेष भर दिला जात आहे.
AI फक्त कोडिंगपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आता भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, क्रिकेट अॅनालिटिक्स आणि अकाउंटिंगसारख्या क्षेत्रांसाठीही AI आधारित अभ्यासक्रम उपलब्ध झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष डेटा वापरून समस्या सोडवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिक्षण क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेले “AI for Educators” हे मॉड्यूल शिक्षकांना आधुनिक डिजिटल शिक्षणपद्धती समजून घेण्यास मदत करते. अकाउंटिंग क्षेत्रातील AI कोर्समध्ये फ्रॉड डिटेक्शन आणि डेटा ऑटोमेशनवर भर दिला जातो.
जियो इंस्टिट्यूट एआय क्लासरुम, ग्रेट लर्निंग अकादमी आणि अपग्रेड सारख्या प्लॅटफॉर्मवरही मोफत AI कोर्सेस दिले जात आहेत. काही कोर्सेस 12 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही शिकणे सोपे होत आहे. ग्रेट लर्निंगवर बिगिनर्ससाठी जनरेटिव्ह AI आणि एआय इंट्रोडक्शन सारखे कोर्स लोकप्रिय आहेत. UpGrad वर NLP आणि AI चे मूलभूत मॉड्यूल्स मोफत शिकता येतात. या कोर्सेसमुळे नवशिक्यांनाही AI क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे झाले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही वर्षांत एआयचे मूलभूत ज्ञान हे संगणक शिक्षणाइतकेच आवश्यक होऊ शकते. अनेक नोकऱ्यांमध्ये AI टूल्सचा वापर वाढत असल्याने AI कौशल्य असलेले कर्मचारी अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, फ्रीलान्सर, कंटेंट क्रिएटर, शिक्षक आणि नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी आतापासून AI शिकण्यास सुरुवात करणे आवश्यक मानले जात आहे. मोफत कोर्सेस आणि सर्टिफिकेटची सुविधा उपलब्ध असल्याने ही संधी दुर्लक्षित करणे भविष्यात नुकसानकारक ठरू शकते.