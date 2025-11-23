English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फ्रीज फुटला, 108 हड्ड्या तुटल्या; फ्रीज नाही जिवंत बॉम्ब तुम्ही घरात ठेवता! एक चूक महागात पडू शकते

फ्रीजचा स्फोट होऊन एका मुलाच्या चेहऱ्याची 108 हाडे तुटली होती.  फ्रीजचा स्फोट कशामुळे होतो. फ्रीज वापरताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 23, 2025, 08:09 PM IST
फ्रीज फुटला, 108 हड्ड्या तुटल्या; फ्रीज नाही जिवंत बॉम्ब तुम्ही घरात ठेवता! एक चूक महागात पडू शकते

Fridge Safety Tips: काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली होती.  एका 14 वर्षीय मुलाने रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीजचा दरवाजा उघडताच फ्रीज फुटला. या घटनेच मुलगा गंभीर जखमी झाला. स्फोट इतका जोरदार होता की त्याचा चेहरा गंभीरपणे खराब झाला. चेहऱ्याच्या 108 हड्डया तुटल्या.   त्याची प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली. फ्रीज म्हणजे जिवंत बॉम्ब घरात ठेवण्यासारखे आहे. एक चूक देखील महागात पडू शकते. यामुळे जाणून घेऊया फ्रीज वापरताना कोणती कोळजी घेतली पाहिजे. 

फ्रीज वापराताना काय काळजी घेतली पाहिजे हे जाणून घेण्यापूर्वी मध्य प्रदेशात घडलेली घटना नेमकी काय आहे हे सविस्तपणे जाणून घेऊया.  मध्य प्रदेशातील कटनी येथे विचित्र घटना घडली.  एका 14 वर्षीय मुलाने घरातील फ्रीजचा  दरवाजा उघडताच तो फुटला आणि तो जखमी झाला. स्फोट इतका जोरदार होता मुलाच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. प्रचंड रक्तस्त्राव होऊन मुलगा जमीनीवर कोसळला. स्फोटाचा आवाज ऐकून शेजारी घटनास्थळी धावले.  त्याचा आईने त्याला बेशुद्ध अवस्थेत पाहिले. मुलाला ताबडतोब शहरातील एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्याला ताबडतोब जबलपूरला रेफर केले, जिथे त्याची प्लास्टिक सर्जरी करण्यात आली. त्याच्या चेहऱ्याची 108 हाडे तुटली होती. 

फ्रीज वापरताना का काळजी घेतली पाहिजे? 

कंप्रेसरमध्ये बिघाड, गॅस गळती किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे  फ्रिजचा स्फोट होऊ शकतो. फ्रिजच्या कंप्रेसर जास्त गरम झाल्यास स्फोट होण्याची भिती असते.  जास्त सामान भरल्यामुळे, योग्य व्हेंटिलेशन नसलेल्या जागेत ठेवल्यामुळे किंवा जास्त बर्फ जमल्यामुळे दबाव वाढून देखील फ्रीजचा स्फोट होऊ शकतो. या धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी फ्रिजच्या मागील बाजूस मोकळी जागा ठेवणे गरजेचे आहेय  कॉम्प्रेसर जास्त गरम होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजेय  शॉर्ट सर्किट टाळण्यासाठी योग्य वायरिंग वापरली पाहिजे. नियमितपणे फ्रिजची साफसफाई करणे गरजेचे आहे. 

 

