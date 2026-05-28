आधी संपत्ती ₹17545 कोटींवरुन शून्यावर आली! आता परदेशात 6 महिने तुरुंगवास; 'हा' भारतीय आहे कोण?

From ₹17545 Crore To Zero Rupees: फोर्ब्स बिलियनेअर इंडेक्सनुसार या व्यक्तीची संपत्ती आजच्या घडीला शून्य रुपये इतकी झाली आहे. ही व्यक्ती नेमकी आहे तरी कोण आणि तिला आता कोणत्या परदेशी कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे जाणून घ्या...
From ₹17545 Crore To Zero Rupees: भारतातील सर्वात मौल्यवान स्टार्टअप ते शून्य रुपये मूल्य हा थक्क करणारा प्रवास का भारतीय कंपनीचा आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. 2022 मध्ये 22 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार या कंपनीची किंमत सुमारे ₹1.8 लाख कोटी इतकी होती. या कंपनीच्या भारतीय मालकाची वैयक्तिक संपत्ती 2.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे ₹17545 कोटी होती. मात्र आता फोर्ब्स बिलियनेअर इंडेक्सनुसार या व्यक्तीची संपत्ती आजच्या घडीला शून्य रुपये इतकी झाली आहे. विशेष म्हणजे या पडझडीदरम्यान आता या व्यक्तीला परदेशातील न्यायालयाने थेट सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावणी आहे.
ज्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतोय तिचं नाव आहे, बायजू रवींद्रन! बायजू रवींद्रन हे 'बायजूज्'चे संस्थापक आहेत. सिंगापूरमधील एका न्यायालयाने बायजू रवींद्रन यांना माहिती उघड करण्याच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयीन अवमानप्रकरणी सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, या उद्योजकाने हा निर्णय म्हणजे केवळ 'प्रक्रियेचा भाग' असल्याचे सांगत कोणतीही चुकीची कृती केल्याचा इन्कार केला आहे. या शिक्षेविरोधात रवींद्रन अपील करणार आहेत. हा निकाल बायजू रवींद्रन यांच्यासाठी आजवरचा सर्वांत मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.
एकेकाळी भारतातील सर्वांत मौल्यवान स्टार्टअप्सपैकी एक असलेली बायजू कंपनी करोनानंतर आलेल्या मंदीमुळे गुंतवणूकदारांचे वाद, कर्जाचे खटले आणि अंतर्गत गोंधळाचा सामना करत आहे. न्यायालयाने रवींद्रन यांना अधिकाऱ्यांसमोर शरण येण्याचे, ₹90 हजार सिंगापूर डॉलर (सुमारे ₹67 ते ₹70 लाख) कायदा प्रक्रियाखर्च भरण्याचे आणि 'बीआर इन्व्हेस्टको'च्या मालकीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एप्रिल 2024 पासून सिंगापूर कोर्टाने बायजू रवींद्रन यांना वारंवार अॅसेट्स (संपत्ती) आणि कंपन्यांच्या मालकीची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. कतार इन्व्हेसमेंट अथॉरिटीकडून घेतलेल्या 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स आणि 'बीआर इन्व्हेस्टको पीटीई' या कंपनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. कोर्टाच्या मते, बायजू यांनी अनेक वेळा हे आदेश पाळले नाहीत आणि कोर्टाचा अवमान केला.
बायजू रवींद्रन यांच्यासोबतच त्यांची पत्नी दिव्या गोक्लनाथ आणि भावंडांची संपत्तीही शून्यावर आली आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. कर्ज, गुंतवणूकदारांशी भांडणे, अमेरिकेमध्ये 1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स न्यायालयीन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. 2024 मध्ये बायजू यांनी स्वतः सांगितले की, “कंपनीचं मूल्य आता शून्य झालं आहे.” कंपनीशी संबंधित लाखो शिक्षक आणि इतर लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, बोर्ड सदस्यांनी राजीनामे दिले. ऑडिटर समस्या निर्माण होण्याबरोबरच सध्या सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीकडून तपास सुरु आहे. त्यातच आता या सिंगापूर प्रकरणाची भर पडल्याने बायजू रविंद्रन यांच्यासमोरच्या अडचणी अजून वाढल्या आहेत.