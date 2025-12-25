स्मारकांपासून सत्तेपर्यंत... यूपीमध्ये ‘स्टॅच्यू पॉलिटिक्स’चे बदलते अर्थ

BJP Statue Politics : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लखनऊमधील ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’चे उद्घाटन केले. गोमती नदीकाठी, बसंत कुंज योजनेतील सुमारे 65 एकरांच्या परिसरात उभारले गेलेले हे स्मारक केवळ बांधकाम नसून, उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या “मूर्ती-राजकारणाचा” नवा अध्याय मानले जात आहे.
राष्ट्र प्रेरणा स्थळाचे वैशिष्ट्य
या स्मारकात तीन भव्य कांस्य मूर्ती उभारण्यात आल्या आहेत. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पं. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या या मूर्ती आहेत. प्रत्येकी 65 फूट उंच असलेल्या या मूर्ती सध्या लखनऊमधील सर्वांत उंच मूर्ती मानल्या जातात. प्रत्येक मूर्ती सुमारे 42 टन वजनाची असून, त्यांना विशेष डिझाइन केलेल्या प्लिंथवर बसवण्यात आले आहे. मूर्तींना वेढणारे पाण्याचे तलाव आणि कमलाकृती लेआउट संपूर्ण स्मारकाला वेगळा ठसा देतात.
या प्रकल्पावर सुमारे 230 कोटी रुपये खर्च झाला असून, 6,300 चौरस फूट क्षेत्रफळातील दोन मजली संग्रहालयात या तिन्ही नेत्यांच्या राजकीय वाटचालीचा सविस्तर आलेख उभा करण्यात आला आहे. स्वतंत्र गॅलऱ्या, इंटरप्रिटेशन वॉल्स, ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन, तसेच एम्फीथिएटर, ध्यान-योग केंद्र आणि मोठे रॅली ग्राउंड अशी सार्वजनिक पायाभूत साधने येथे उभारण्यात आली आहेत.
लखनऊमध्ये आतापर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक उद्यानात किंवा स्मारकात एवढ्या उंच मूर्ती उभारल्या गेल्याची नोंद नाही. याआधी डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्कमधील त्यांची 20 फूट उंच मूर्ती ‘उंच’ मानली जात होती. आता राष्ट्र प्रेरणा स्थलातील 65 फूट मूर्तींनी राजधानीच्या स्मारक-दृश्याला नवे मापदंड दिले आहेत.
लखनऊचा नागरी परिसर म्हणजे राज्यातील सत्तांतरांचा इतिहास. बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांच्या कार्यकाळात दलित नेते आणि सामाजिक सुधारकांना समर्पित मोठ्या प्रमाणावर स्मारक-उद्यानांची निर्मिती झाली. गोमती नगरमधील डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळ, कांशीराम स्मारक स्थळ, बुद्ध विहार शांतिउपवन, डॉ. भीमराव आंबेडकर पर्यावरणीय उद्यान तसेच मोठ्या सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी रामाबाई आंबेडकर मैदान. यानंतर समाजवादी पक्षाच्या सरकारांनी हिरवळीवर भर देत, जनआंदोलनापेक्षा ‘शहरी विश्रांती-स्थळे’ विकसित केली. सुमारे 376 एकरांमध्ये उभे राहिलेले जेनेश्वर मिश्रा पार्क. गोमती नगरमधील डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क – तलाव, जॉगिंग ट्रॅक आणि ओपन जिम. याउलट, आता भाजपने “भव्य-उंच” अशी वेगळी स्मारक-भाषा उभी केली आहे. जिथे BSP ने “रुंद-व्यापक”, SP ने “हिरवा-मुक्त” असा वारसा दिला, तिथे BJP ने “उंच-प्रेरणादायी” प्रतिमांची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल हे फक्त पर्यटन-केंद्र किंवा सांस्कृतिक प्रकल्प नसून, ते एक राजकीय प्रतीकही आहे.भाजप आणि जनसंघाच्या तिन्ही आयकॉनिक नेत्यांना एकाच परिसरात स्थापित करून पक्ष आपला वैचारिक वारसा दृश्यमान करतो. तरुण पिढीला ‘राष्ट्रीय मूल्ये’ समजावण्यासाठी स्मारकाचा वापर करण्याचा उद्देश स्पष्ट करतो. उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या निर्णायक राज्यात, स्मारक-राजकारणातून “आपली परंपरा आणि ओळख” ठळक करण्याची स्पर्धा झपाट्याने वाढते. लखनऊमधील राष्ट्र प्रेरणा स्थलामुळे उत्तर प्रदेशातील “स्टॅच्यू-पॉलिटिक्स” एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. उंच कांस्य मूर्ती, संग्रहालये आणि सांस्कृतिक केंद्रांच्या माध्यमातून केवळ भूतकाळाचे स्मरण नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचा वैचारिक आग्रहही दृश्यमान केला जात आहे. BSP–SP–BJP या तिन्ही शासनकाळांनी आपल्या-आपल्या पद्धतीने राजधानीचे भू-दृश्य घडवले; पण आता BJP च्या या ‘उंच’ प्रत्युत्तराने स्मारक-राजकारणाची उंची अक्षरशः वाढल्याचे चित्र दिसते.