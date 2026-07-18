/एका व्यक्तीच्या उपोषणाने बदलला होता भारताचा नकाशा; त्यावेळी नेमकं काय घडलं?

भारतात उपोषण हे केवळ आंदोलनाचे साधन नसून लोकशाहीत सरकारपर्यंत जनतेचा आवाज पोहोचवण्याचे प्रभावी माध्यम मानले जाते. स्वातंत्र्यानंतर अनेक सामाजिक, राजकीय आणि लोकहिताच्या प्रश्नांवर उपोषण करण्यात आले. यामध्ये 1952 मधील पोट्टी श्रीरामुलु यांचे ऐतिहासिक उपोषण आणि 2026 मधील शिक्षण सुधारणा व परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी सोनम वांगचुक यांनी केलेले आंदोलन विशेष चर्चेत आहे. या दोन्ही घटनांनी भारतीय लोकशाहीतील उपोषणाच्या प्रभावाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. 7 दशकांपुर्वी नेमकं काय घडलं होतं? ज्याची दखल घेत भारताचा नकाशाच बदलण्यात आला? सविस्तर जाणून घेऊया.
ऑक्टोबर 1952 मध्ये गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामुलु यांनी तेलुगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ही मागणी यापूर्वी अनेकदा नाकारली होती. मात्र श्रीरामुलु यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत आत्मत्यागाची भूमिका घेतली. सलग 58 दिवस उपोषण केल्यानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर तेलुगू भाषिक भागात मोठे आंदोलन उसळले. अनेक ठिकाणी हिंसाचार, सरकारी मालमत्तेची तोडफोड आणि रेल्वे रोको आंदोलन झाले. वाढत्या जनआक्रोशानंतर केंद्र सरकारने स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केली. पुढे राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना झाली आणि भाषिक आधारावर भारतातील अनेक राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली.
इतिहासकारांच्या मते, एका व्यक्तीच्या उपोषणामुळे संपूर्ण देशाच्या प्रशासकीय रचनेत बदल होण्याची घटना अत्यंत दुर्मीळ आहे. पोट्टी श्रीरामुलु यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला लोकभावनेची दखल घ्यावी लागली. त्यानंतर भाषिक राज्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे भारताच्या राजकीय आणि भौगोलिक इतिहासात या आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. लोकशाही व्यवस्थेत अहिंसक आंदोलन किती प्रभावी ठरू शकते, याचे हे मोठे उदाहरण मानले जाते.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी, विद्यार्थी आणि विविध संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारवर नैतिक दबाव निर्माण करण्यासाठी उपोषण हे आजही प्रभावी माध्यम मानले जाते. आंदोलनकर्त्यांचा असा विश्वास असतो की शांततापूर्ण संघर्षातून लोकांचे लक्ष वेधले जाते आणि प्रशासनालाही संवादासाठी पुढे यावे लागते. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीत उपोषणाची परंपरा आजही कायम आहे.
याच परंपरेत शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी 2026 मध्ये दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमितता, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली. उपोषणादरम्यान त्यांनी केवळ पाण्यावर राहून आंदोलन सुरू ठेवले. 20 दिवसांत त्यांचे सुमारे 9 किलो वजन घटल्याने त्यांच्या प्रकृतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
उपोषणाच्या 21 व्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय तपासणीत त्यांना दीर्घ उपोषणामुळे अशक्तपणा आणि आरोग्याच्या इतर समस्या निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले. वांगचुक हे 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)' या व्यंगात्मक मोहिमेतून पुढे आलेल्या गटाच्या समर्थनार्थ आंदोलन करत होते. या गटाने शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी केली आहे.
पोट्टी श्रीरामुलु आणि सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनांचा संदर्भ वेगळा असला तरी दोघांनीही अहिंसक मार्गाने सरकारपर्यंत जनतेचा आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. एका आंदोलनामुळे भारताच्या राज्यांच्या सीमांमध्ये बदल झाला, तर दुसऱ्या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांवर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली. लोकशाहीत संवाद, जनमत आणि शांततापूर्ण आंदोलन यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ही दोन्ही उदाहरणे भविष्यातही अभ्यासाचा विषय राहतील.