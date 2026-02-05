टास्क-केंद्रित जॉब रोल्सपासून स्किल्स चलित आधारित लवचिकतेपर्यंत: AI-चालित जगात ‘योग्य फिट’ कसा शोधायचा?

आजकाल प्रत्येक जॉब हा काही मुख्य स्किलवर आधारित आहे आणि सोबतच जॉब रोल बदलत्या गरजांनुसार स्वतःला जुळवून घेण्याची आणि सतत शिकत राहण्याची क्षमता देखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. नोकऱ्यांकडे पाहण्याचा हा बदलता दृष्टिकोन हायरिंगच्या पद्धतींमध्येही बदल आणत आहे. LinkedIn च्या संशोधनानुसार, आज रिक्रूटर्स इंटरव्ह्यू ऑफर देताना उमेदवाराचा अनुभव, स्किल्स-रोलशी जुळणं आणि शैक्षणिक पात्रता यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हाच बदल ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ या Zee Media सोबत तयार करण्यात आलेल्या अंतिम एपिसोडचा मुख्य विषय आहे. या चर्चेत LinkedIn च्या APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद आणि Wipro चे Chief Operating Officer संजीव जैन सहभागी झाले आहेत. हा एपिसोड दाखवतो की भविष्यात योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी रिक्रूटर्सना फक्त डिग्री, प्रोफाइल नाही तर त्यांच्या हायरिंग स्ट्रॅटेजीत मूलभूत बदल कसा करावा लागणार आहे.
पारंपरिक अनुभवावर आधारित फिल्टर्स अनेकदा उमेदवाराची खरी क्षमता दाखवण्यात अपयशी ठरतात. आज स्किल्स आणि जॉब रोल्स इतक्या वेगाने बदलत आहेत की योग्य उमेदवार शोधणं रिक्रूटर्ससाठी अधिकच अवघड होत चाललं आहे. आकडेवारीनुसार, 54% रिक्रूटर्सना वाटतं की फक्त निम्मे किंवा त्याहून कमी उमेदवारच जॉबच्या अपेक्षांना पूर्ण करतात. हे आकडे सध्याच्या हायरिंग निकषांच्या मर्यादा स्पष्टपणे दाखवून देतं.
याच ठिकाणी LinkedIn चा Hiring Assistant चित्र बदलतो. हा टूल हायरिंगला केवळ जॉब टायटल किंवा सरळ करिअर पाथपुरतं मर्यादित न ठेवता, उमेदवाराच्या स्किल्स, शिकण्याची तयारी आणि भविष्यासाठी आवश्यक क्षमतांकडे वळवतो. त्यामुळे रिक्रूटर्सना असे टॅलेंट सापडते जे फक्त आजच्या रोलसाठीच नव्हे, तर त्या रोलच्या उद्याच्या गरजांसाठीही योग्य असते. भारतामध्ये हा बदल विशेषतः ठळकपणे दिसून येतो. आज तब्बल 78% रिक्रूटर्स औपचारिक डिग्रीपेक्षा प्रत्यक्ष वापरता येणाऱ्या आणि एका रोलमधून दुसऱ्या रोलमध्ये नेण्याजोग्या स्किल्सना जास्त महत्त्व देत आहेत. यामुळे टॅलेंट पूल मोठा होतो आणि हायरिंग निर्णय अधिक वेगाने व आत्मविश्वासाने घेता येतात.
एपिसोडमध्ये संजीव जैन या बदलबद्दल आणि या पैलूबद्दल स्पष्टपणे सांगतात की, " आज अनेक आधुनिक रोल्समध्ये हायब्रिड स्किल्सची गरज असते, ज्या बाजारात सहज उपलब्ध नसतात. उदाहरणार्थ, Kafka सिस्टम इंजिनिअरिंगसोबत MongoDB चं ज्ञान असलेला टॅलेंट शोधणं अत्यंत कठीण असतं. मात्र LinkedIn Hiring Assistant च्या मदतीने,असा एक रोल तब्बल नऊ महिने रिकामा होता तो भरायला मदत केली. उमेदवारांच्या ग्रोथ माइंडसेट आणि शिकण्याच्या क्षमतेचा अंदाज घेऊन, काही आठवड्यांत योग्य व्यक्ती सापडली."
सर्वात मजबूत नियुक्तीचे निर्णय पहिल्या दिवसाच्या तयारीवर कमी आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर जास्त अवलंबून असतात, जे दीर्घकालीन कामगिरीचे सिद्ध सूचक आहे. रुची आनंद यावर महत्त्वाचं निरीक्षण मांडतात. एपिसोडमध्ये त्या म्हणतात की, “आपल्याला सगळं काही येत नाही हे मान्य करण्याची तयारी आणि सतत कसं शिकता येईल याचा विचार करणं ही आजची सर्वात ताकदवान स्किल आहे.” स्किल्सचा ‘शेल्फ लाइफ’ जसजसा कमी होत चालला आहे, तसतशी ही मानसिकता अधिक महत्त्वाची ठरते. याचाच एक प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून जैन Wipro मधील एक केस शेअर करतात. AI चा कोणताही बॅकग्राउंड नसलेल्या मार्केटिंग अॅनालिस्ट्सनी प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग शिकून एक चॅटबॉट तयार केला, ज्यामुळे कस्टमर एंगेजमेंटमध्ये तब्बल 40% वाढ झाली.
हायरिंग प्रक्रिया जशी अधिक क्लिष्ट होत चालली आहे, तसतसा रिक्रूटरचा वेळ आणि त्याचा निर्णय हा सर्वात मौल्यवान स्रोत बनत आहे. पुनरावृत्ती होणारी कामं AI कडे सोपवल्यामुळे, भारतातील 42% रिक्रूटर्स सांगतात की त्यांना आता सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करता येतं – जसं की वैयक्तिक संवाद आणि अधिक सखोल मूल्यांकन. या प्रकारे AI फक्त हायरिंगची गती वाढवत नाही, तर ती प्रक्रिया अधिक विचारपूर्वक आणि मानवकेंद्रित बनवतो. परिणामी, रिक्रूटर्स केवळ उमेदवार निवडणारे न राहता, संस्थेचे खरे ‘टॅलेंट आर्किटेक्ट’ बनतात.
