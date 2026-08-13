'खाद्यपदार्थांची जाहिरात करताना...' FSSAI चा इन्फ्लुएन्सर्स आणि सेलिब्रिटींना थेट इशारा

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे झाल्यापासून महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. एका पाठोपाठ एक धडक कारवाईमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. तिकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजे FSSAI अन्न उत्पादनांच्या ब्रँड्सबाबत अधिक कठोर झाल्याचे काही काळापासून पाहिला मिळतंय. ज्या उत्पादन आणि अन्न पदार्थांमुळे लोकांच्या आरोग्याला धोका असेल अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अनेक कंपन्यांवर उत्पादन विकण्यास बंदीही घालण्यात आली आहे.
पण लोकांकडून एक प्रश्न सातत्याने विचारला जात होता. जर काही अन्न उत्पादने आरोग्यासाठी चांगली नसतात मग सेलिब्रिटी असो किंवा इन्फ्लुएन्सर्स त्यांचा प्रचार का करतात? त्यामुळे आता FSSAI ने या सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्सच्या जाहिरांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यात तीन महत्त्वाचे नियम सांगण्यात आलंय. लोकांच्या आरोग्याशी छेडछाड रोखण्यासाठी FSSAI हे पाऊल उचललंय. जर या लोकांनी अन्न पदार्थांची खोटी जाहीर केल्यास ते अडचणीत सापडतील असा थेट इशारा दिला आहे.
एफएसएसएआयच्या म्हणण्यानुसार, जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीला या 3 नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
खाद्यपदार्थांचे ब्रँड लाखो ग्राहकांपर्यंत आरोग्यदायी पेये, प्रोटीन सप्लिमेंट्स, स्नॅक्स आणि पॅकेज केलेल्या वस्तूंचा प्रचार करण्यासाठी डिजिटल क्रिएटर्स आणि सेलिब्रिटींचा सर्वाधिक वापर करत आहेत. त्यामुळे, नियामकाने आपल्या मार्गदर्शक सूचनेत अनेक कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे.
ही नियमावली जाहीर करताना FSSAI ने स्पष्ट केलंय की, एखाद्या उत्पादनाचे समर्थन करणे ही केवळ जाहिरात नाही, कारण ग्राहक त्या समर्थनामागील चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवत असतात. त्यामुळे, ठोस पुराव्याशिवाय "रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे" यासारख्या दाव्यांचा प्रचार करणे टाळा अन्यथा कठोर कारवाईला समोरे जावे लागेल.