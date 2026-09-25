/पनीर खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ‘हे’ पनीर आता विकता येणार नाही? FSSAIचा मोठा प्रस्ताव, जाणून घ्या नवा नियम

पनीर खाणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ‘एनालॉग पनीर’च्या उत्पादन आणि विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासाठी FSSAIने अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील बंदी आणि निर्बंध) विनियम, 2011 मध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा जारी केला आहे. या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश ग्राहकांची दिशाभूल रोखणे आणि उत्पादन नेमके कशापासून बनले आहे, याची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना मिळावी हा आहे. काय घडलंय नेमकं? याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
सामान्य पनीर हे दूध किंवा दुधापासून तयार केले जाते. मात्र एनालॉग किंवा डेअरी एनालॉग उत्पादनांमध्ये दुधापासून मिळणाऱ्या घटकांऐवजी वनस्पती तेल, फॅट किंवा इतर गैर-दुग्धजन्य घटकांचा वापर केला जाऊ शकतो. अशा उत्पादनांना पनीरसारखा पर्याय म्हणून वापरले जाते. मात्र ग्राहकांना ते पारंपरिक दूधजन्य पनीर आहे असा गैरसमज होऊ नये, यासाठी FSSAIने लेबलिंग आणि विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल सुचवले आहेत.
FSSAIच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, एनालॉग इन डेअरी कॉन्टेक्स या श्रेणीत आधीच परवाना किंवा नोंदणी मिळालेल्या उत्पादनांना त्यांच्या नावात, लेबलवर किंवा मार्केटिंगमध्ये 'पनीर' हा शब्द वापरणे बंद करावे लागू शकते. म्हणजेच गैर-दुग्धजन्य उत्पादनाला थेट ‘पनीर’ म्हणून सादर करता येणार नाही. या बदलाचा उद्देश ग्राहकाला उत्पादनाची वास्तविक रचना समजावी आणि पारंपरिक पनीर आणि त्याच्या पर्यायामध्ये स्पष्ट फरक करता यावा हा आहे.
या विषयावर FSSAIने यापूर्वीही स्पष्ट मार्गदर्शक भूमिका मांडली आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि केटरिंग व्यवसायांमध्ये पारंपरिक डेअरी उत्पादनाऐवजी डेअरी अॅनालॉग वापरला जात असल्यास ग्राहकांना त्याची स्पष्ट माहिती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या पदार्थात पनीरऐवजी अॅनालॉग वापरले असल्यास मेन्यू किंवा संबंधित माहितीत ते स्पष्टपणे नमूद करण्याची संकल्पना FSSAIच्या आधीच्या सल्लामसलतीत मांडण्यात आली होती.
Analogue Paneerच्या विक्री आणि उत्पादनाबाबत काही राज्यांनी यापूर्वीच कारवाई केली आहे. महाराष्ट्र FDAनेही कृत्रिम किंवा अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन, वितरण आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी निर्बंध आणल्याचे संबंधित वृत्तात नमूद आहे. गुजरातमध्येही गैर-मानक अॅनालॉग पनीर, चीज आणि बटरच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर कारवाई करण्यात आली होती.
दरम्यान, FSSAIचा सध्याचा निर्णय प्रस्तावित नियमांच्या टप्प्यावर आहे; तो तात्काळ लागू झालेला अंतिम देशव्यापी बंदी आदेश नाही. FSSAIने मसुद्यावर सार्वजनिक आणि उद्योग क्षेत्राकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, मसुदा राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या कालावधीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी सध्या ‘देशभर पनीरची विक्री बंद झाली’ असा अर्थ घेण्याऐवजी हा FSSAIचा प्रस्तावित नियामक बदल आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.