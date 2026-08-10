/जिवंत किडे, फंगस आणि उंदरांची विष्ठा; दोन बड्या कंपन्यांचे परवाने निलंबित, कचऱ्याच्या डब्याजवळ बसून....

भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभरात मोठी कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील दोन खाद्य कंपन्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
त्यांच्या परिसरात खाद्य सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. उत्तर प्रदेशातील व्हिकेसी नट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्रातील छेडा स्पेशालिटीज फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांवर कारवाई झाली आहे.
देशभरात अन्न भेसळीविरोधात मोठी मोहिम उघडली आहे. महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने अनेक ठिकाणी कारवाई केली आहे. दूध भेसळीविरोधात कारवाई केल्यानंतर दुधाचे संकलनच कमी झाले आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच भारतातही अन्न भेसळीविरोधात मोठी मोहिम सुरू आहे. अन्न सुरक्षा विभागाने बेंगळुरुतील फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये धाड कारवाई केली आहे. त्यानंतर आता दोन मोठ्या बँडविरोधात कारवाई करत त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील व्हीकेसी नट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्रातील छेडा स्पेशालिटीज फूड्स प्रा. लि. या कंपन्यांवर कारवाई झाली आहे. नेमकं काय सापडलं?
>> साठवलेल्या पिस्तांमध्ये जिवंत किडे सापडले.
>> गोदामाच्या भिंती आणि छतावर काळा फंगस (बुरशी) मोठ्या प्रमाणात आढळला.
>> परिसरात उंदरांची विष्ठा आणि कीटकांमुळे खराब झालेले खाद्यपदार्थ.
>> यंत्रे गंजलेली, फरशी खराब, खाद्यपदार्थांवर माशा बसलेल्या.
>> अंजीर ठेवलेल्या खुलीया क्रेटजवळ जिवंत सरडा दिसला.
>> एक कामगार बँडेज बांधलेल्या हाताने अंजीर निवडत होता
>> कामगार हातांनी बेसनाचे पीठ मळत होते.
>> सडलेल्या कचऱ्याजवळच्या फरशीवर केळे सोलले जात होते.
>> खाद्य तेलाच्या टाक्यांभोवती फंगस, प्रोसेसिंग एरियात साचलेले घाणेरडे पाणी.
>> कीटक प्रतिबंधक जाळी फाटलेली, मृत माशा, खराब कचरा व्यवस्थापन.
>> ओल्या आणि धूळीने भरलेल्या फरशीवर कच्चा माल ठेवलेला.