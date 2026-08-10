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जिवंत किडे, फंगस आणि उंदरांची विष्ठा; दोन बड्या कंपन्यांचे परवाने निलंबित, कचऱ्याच्या डब्याजवळ बसून....

अन्नातील भेसळीविरोधात देशात मोठी मोहिम सुरू आहे. यावेळी FSSAI ने दोन मोठ्या ब्रँडविरोधात कारवाई केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:03 PM IST
जिवंत किडे, फंगस आणि उंदरांची विष्ठा; दोन बड्या कंपन्यांचे परवाने निलंबित, कचऱ्याच्या डब्याजवळ बसून....
Image Credit: FSSAI suspends licences of VKC Nuts Chheda Specialities over violations rules

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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