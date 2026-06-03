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भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG च्या दराचा भडका, सरकारचा विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा; विमान इंधनासाठी 100,00,00,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर

भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG च्या दराचा भडका उडाला असताना सरकारने विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.  एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलसाठी 100,00,00,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:52 PM IST
भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG च्या दराचा भडका, सरकारचा विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा; विमान इंधनासाठी 100,00,00,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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