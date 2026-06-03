/भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG च्या दराचा भडका, सरकारचा विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा; विमान इंधनासाठी 100,00,00,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर

Aviation Turbine Fuel : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात कच्या तेलाची वाहतूक ठप्प झाली आहे. भारताला याचा मोठा फटका बसला आहे. कच्च्या तेलाची टंचाई आहे. यामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG च्या दराचा भडका उडाला आहे. तर, दुसरीकडे सरकारने कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. व्हिएशन टर्बाइन फ्युएलसाठी 100,00,00,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आली आहे.
इंधन टंचाईचा जबरदस्त फटका भारतातील जवळपास सर्वच विमान कंपन्यांना बसला आहे. इंधन खर्च परवडत नसल्याने विमान कंपन्यांनी अनेक मार्गावरील विमानांची उड्डाणे रद्द केली आहेत. भारतीय विमान कंपन्यांच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सेवांसाठी एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) किमतीतील चढ-उतारांचा परिणाम कमी करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसलेल्या एक-वेळच्या अर्थसंकल्पीय सहाय्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विमान कंपन्यांना इंधन खर्चातील वाढीचा ताण कमी करण्यास मदत होणार असून हवाई वाहतूक क्षेत्राला स्थैर्य मिळण्यास हातभार लागणार आहे.
हवाई वाहतूक क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे. मंत्री मंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावामुळे इंधनाच्या किमती वाढत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे विमान कंपन्या आणि सरकारी तेल कंपन्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडत आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका निधीची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, भारतीय विमान कंपन्यांनी इंडियन ऑइल (IOC) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) सारख्या तेल कंपन्यांना युद्ध संपेपर्यंत देशांतर्गत उड्डाणांसाठी एटीएफच्या किमती वाढवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये प्रवाशांची संख्या कमी झाल्यामुळे विमान कंपन्यांना काही उड्डाणे कमी करावी लागली. एप्रिलमध्ये, मार्चच्या तुलनेत देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या 4.2 टक्के ने घटून अंदाजे 1.38 कोटी झाली.
मे महिन्यात एटीएफच्या (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) दरात 8.56 टक्के वाढ झाली होती. ज्यामुळे एटीएफचा दर 96,638 रुपये प्रति किलोलिटरवरून 104, 927 रुपये प्रति किलोलिटर झाला. भारत इंधनाची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे, जेव्हा मध्य-पूर्वेत तणाव वाढतो, तेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, ज्याचा परिणाम विमान कंपन्या आणि सरकारी तेल कंपन्या या दोघांवरही होतो.
विमानन टर्बाइन इंधन (ATF) किंमत स्थिरीकरण निधीसाठी ₹10,000 कोटींची मंजुरी.
दिल्लीतील जुन्या ट्रक आणि बस टप्प्याटप्प्याने हटविण्याच्या योजनेसाठी ₹5,041 कोटी मंजूर.
रामेश्वरम–कोणार्क–पारादीप किनारी महामार्ग प्रकल्पासाठी ₹8,301 कोटींची मंजुरी.
बिहारमधील NH-31 आणि NH-231 वरील खगडिया–पूर्णिया 4-लेन रस्ता बांधकामासाठी ₹3,936 कोटी मंजूर.
तेलंगणातील NH-63 आणि NH-563 च्या विविध भागांच्या 4-लेन बांधकामासाठी ₹7,597 कोटींची मंजुरी.
मध्य प्रदेशातील NH-347B महामार्गाच्या उन्नतीकरणासाठी ₹4,415 कोटी मंजूर.