/इंधन तुटवडा, सोनं, चांदी, डॉलर, युद्ध, आर्थिक महामंदी नाही तर या कारणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात? RBI चा अहवाल, कारण अविश्वसनीय

El Nino 2026: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा संपूपर्ण जगाला फटका बसला आहे. इंधन पुरवठा विस्कळीत झाल्याने अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. भारताला देखील मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, इंधन तुटवडा, सोनं, चांदी, डॉलर, युद्ध, आर्थिक महामंदी नाही तर आणखी एका कारणामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात RBI ने कारण नमूद केले असून याचा परिणाचा देखील इशारा दिला आहे. RBI ने अहवालात नमूद केलेले कारण अविश्वसनीय आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. RBI च्या अहवालातील सकारात्मक बाब म्हणजे भारताची आर्थिक परिस्थिती जगातील इतर देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक मजबूत आहे. बँका आणि मोठ्या कंपन्या तोट्यातून बाहेर आल्या आहेत. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. आर्थिक आव्हाने नाही तर नैसिर्गक संकटामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात येवू शकते.
अल निनोचा प्रभाव वाढत आहे. यामुळे मान्सूनचे प्रमाण घटू शकते. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यस्थेवर होऊ शकतो. कारण भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. एल निनो ही एक नैसर्गिक घटना आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे पॅसिफिक महासागरातील पाणी गरम होत असू याचे तापमान वाढत आहे. यामुळे भारतात मान्सूनचे प्रमाण घटू शकते. यामुळे पिकांची पेरणी, जलाशयांमधील पाण्याची पातळी आणि ग्रामीण उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.
हवामान विभागाला पाऊस कमी होण्याची भीती आहे. मान्सूनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होऊ शकते याबाबत आरबीआयने अहवालात नमूद केले आहे भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) मान्सूनबाबत चिंताजनक अंदाज वर्तवल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेवर कशा प्रकारे परिणाम होऊ शकतो याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, यावर्षीच्या मान्सूनमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस सामान्य सरासरीच्या केवळ 90 टकक्के राहण्याचा अंदाज आहे. परिणामी, देशाच्या मुख्य कृषी क्षेत्रांमध्ये पाऊस कमी झाल्यास, खरीप पिकांचे उत्पादन घटू शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मकता दर्शवली आहे. जागतिक मंदी असूनही, भारत सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. मागील काही वर्षांत बँकांची आर्थिक स्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. नवीन कंपन्या भारतात गुंतवणुक करत आहेत. सरकारने रस्ते, पूल आणि रेल्वे यांसारख्या नवीन पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. यामुळे देशात सर्वोत्तम दर्जाच्या पायाभूत सोई सुविधा निर्माण होत आहेत. भारताने जगातील काही प्रमुख देशांसोबत नवीन व्यापारी करार केले आहेत. यामुळे भविष्यात निर्यातीला चालना मिळणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान अधिक मजबूत होऊ शकते असे RBI मने अहवालात नमूद केले आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असली तरी आयात खर्च अर्थव्यस्थेला कमकुवत करु शकतो. जागतिक परिस्थिती, विशेषतः मध्य पूर्वेतील दीर्घकाळ चालला तर भारतासाठी सर्वात मोठा धोका ठरु शकतो. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे आयात खर्त वाढू शकतो. ज्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसू शकतो. तांदूळ, कडधान्ये आणि भाजीपाला यांसारख्या खरीप पिकांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते. बाजारात धान्य कमी उपलब्ध असल्याने, खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढू शकतात. वाहतूक खर्च: मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. तेलाच्या किमती वाढल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे बसचे भाडे, वाहनांचे भाडे आणि मालवाहू ट्रकचे भाडे देखील वाढेल.