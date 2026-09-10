/School Holiday: कोणत्या शाळांना नाहीए गणेश चतुर्थीची सुट्टी? आताच घ्या जाणून!

यंदा गणेश चतुर्थीचा उत्सव सोमवार, 14 सप्टेंबर 2026 रोजी साजरा केला जाणार आहे. भाद्रपद शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला गणेशाची प्रतिष्ठापना केली जाते. घराघरांत तसेच सार्वजनिक मंडपांमध्ये पूजा-अर्चा केली जाते. दहा दिवसांच्या उत्सवानंतर 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणेश विसर्जन होईल.
झारखंड सरकारच्या 2026 च्या सुट्टीच्या यादीत 14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीची सुट्टी नमूद आहे. त्यामुळे सरकारी आणि संबंधित शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना त्या दिवशी शाळेत जावे लागणार नाही. मात्र खासगी शाळांची सुट्टी त्यांच्या स्वतंत्र शैक्षणिक कॅलेंडरवर अवलंबून असेल.
बिहारच्या 2026 च्या अधिकृत शैक्षणिक सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार 14 सप्टेंबरला हरितालिका तीजची सुट्टी आहे. योगायोगाने याच दिवशी गणेश चतुर्थीही आहे. त्यामुळे बिहारमधील विद्यार्थ्यांना 14 सप्टेंबरला सुट्टी मिळेल; मात्र ती गणेश चतुर्थीच्या नावाने नसून हरितालिका तीजच्या निमित्ताने आहे.
गणेशोत्सवाचा शेवट अनंत चतुर्दशीला, म्हणजेच 25 सप्टेंबरला होणार आहे. बिहारच्या शाळांच्या कॅलेंडरमध्ये या दिवशी सुट्टी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना या दिवशी शाळेतून सुट्टी मिळेल.
बिहारमध्ये 4 सप्टेंबरला जन्माष्टमी, 14 सप्टेंबरला हरितालिका तीज, 17 सप्टेंबरला विश्वकर्मा पूजा आणि 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीची सुट्टी आहे. झारखंडमध्ये 4 सप्टेंबरला जन्माष्टमी, 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी, 17 सप्टेंबरला विश्वकर्मा पूजा तसेच 22 आणि 23 सप्टेंबरला करमा पर्वाशी संबंधित सुट्ट्या आहेत.
सरकारी कॅलेंडरमधील सुट्टी आणि खासगी शाळांची प्रत्यक्ष सुट्टी यात फरक असू शकतो. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केवळ सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत यादीवर अवलंबून न राहता आपल्या शाळेने जारी केलेली अधिकृत नोटीस तपासावी. अंतिम निर्णय संबंधित शाळेच्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसारच घ्यावा.