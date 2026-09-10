/गणेशोत्सवाच्या आधीच FDAचा दणका!11 ठिकाणी कारवाई अन् फरसाण-चिवडा-वेफर्सचा लाखोंचा साठा जप्त!

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्नपदार्थ मिळावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई सुरू केली आहे. शिळ-दिवा रोड परिसरातील फरसाण, वेफर्स, चिवडा, नमकीन आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री करणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेत एकूण 11 खाद्य आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली असून तब्बल 20 लाख 48 हजार रुपयांचा खाद्यसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
FDAच्या तपासणीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांमधून मोठ्या प्रमाणावर खाद्यपदार्थांचा साठा आढळला. कारवाईदरम्यान 28 हजार 955 किलो आणि 56 लिटर खाद्यसाठा जप्त करण्यात आला. फरसाण, वेफर्स, चिवडा, नमकीन यांसह विविध खाद्यपदार्थांचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांची मागणी वाढत असल्याने अशा उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर आणि स्वच्छतेवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष आहे.
तपासणीदरम्यान काही ठिकाणी अस्वच्छ वातावरण, झुरळे आणि उंदरांचा प्रादुर्भाव तसेच सांडपाण्याची समस्या आढळून आली. खाद्यपदार्थ तयार करण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता राखणे अत्यावश्यक असताना काही आस्थापनांमध्ये त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय काही ठिकाणी कामगार खाद्यपदार्थ हाताळताना अॅप्रन, हातमोजे आणि डोक्यावर टोपी यांसारखी आवश्यक सुरक्षा साधने वापरत नसल्याचेही आढळले.
FDAच्या तपासणीत काही आस्थापनांकडे आवश्यक अन्न परवाना किंवा नोंदणी नसल्याचे ही आढळले. अन्न व्यवसाय चालवताना संबंधित नियमांनुसार परवाना किंवा नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत 11 आस्थापनांचे काम बंद करण्यात आले असून संबंधित परवाना किंवा नोंदणी निलंबित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
ही मोहीम केवळ शिळ-दिवा रोडपुरती मर्यादित नसून इतर भागांतही खाद्य आस्थापनांची तपासणी सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मुंबईतील 6 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच पुणे विभागातील 3 हॉटेल्सचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले. सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अन्न तयार करणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी स्वच्छता, अन्नसुरक्षा आणि परवान्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असा प्रशासनाचा स्पष्ट संदेश आहे.
गणेशोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम, महाप्रसाद, भंडारा किंवा लंगर यांसारख्या ठिकाणी सामूहिक अन्नवाटप केले जाणार असल्यास संबंधित आयोजकांनी कार्यक्रमाच्या किमान 7 दिवस आधी अन्न व औषध प्रशासनाच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. अन्न तयार करताना स्वच्छता, सुरक्षित पाणी, योग्य साठवणूक आणि अन्न हाताळणाऱ्यांची स्वच्छता याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा FDAकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांसोबतच सार्वजनिक अन्नवाटप करणाऱ्या मंडळांनीही नियमांची माहिती घेऊन त्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.