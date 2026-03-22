'चुलीवर जेवण नाही बनवणार', मुलांना घेऊन बायको गेली घर सोडून; गॅस सिलिंडरमुळे संसार तुटण्याच्या वाटेवर!

Gas Cylinder Runs Out: देशात सध्या गॅस सिलिंडर पुरवठ्याची चर्चा आहे. अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीबाहेर रांगा लागल्या आहेत. अनेक लोकांना गॅस मिळत नाहीय. यातूनच काही वादाच्या घटना समोर येत आहेत. उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी जिल्ह्यात एक दुःखद घटना घडली आहे. निंदुरा येथील घुंघाटेर पोलिस स्टेशन हद्दीतील बौधनी मझरे खटौली गावात राहणारऱ्या अनिल कुमारची पत्नी सुमन देवीने घर सोडले. फक्त 1000 रुपयांच्या छोट्या वादातून ही घटना घडली. दोन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या या जोडप्याला 5 महिन्यांचा मुलगा आहे. अनिल दुचाकी कंपनीत काम करतो.
सोमवारी सकाळी 8 वाजता अनिल रात्रीची ड्यूटी संपवून घरी आला. त्यांने जेवण मागितले. पण सुमन देवीने (वय 29) चुलीवर जेवण बनवण्यास नकार दिला. ती म्हणाली, “मी आता चुलीवर अन्न शिजवणार नाही, गॅस सिलिंडर भरुन आणा.” पण अनिलने सिलिंडर भरवण्यास नकार दिला. यावरुन दोघांचे भांडण झाले. अनिल रागाने झोपायला गेला.
अनिल झोपलेला असताना सुमनने कपडे बांधले, घरातील 1000 रुपये कॅश घेतली आणि 5 महिन्याच्या मुलाला घेऊन संध्याकाळी घर सोडले. अनिल साडेचारच्या सुमारास जागा झाला तेव्हा बायको आणि मुलगा दोघेही गायब असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. सुमनने काहीही सांगितले नाही, फक्त सामान आणि मुलाला घेऊन निघून गेली.
अनिल तीन दिवस सतत त्यांचा शोध घेत होता. तो नातेवाईकांच्या घरी गेला. मोहम्मदपुर खाला, तेढावन, आसगिनगर, उस्मानपुर आणि सीतापूरच्या बनेहरा भागात फिरला. पण कुठेही त्यांची पत्नी आणि मुलगा सापडले नाहीत. अनिल खूप चिंतेत आणि निराश झाला होता.
शेवटी अनिल घुंघाटेर पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन पत्नी आणि मुलगा हरवल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी तात्काळ गायब झाल्याची नोंद केली आणि FIR दाखल केली. आता पोलिस कायदेशीर कारवाई करत आहेत.“आम्ही अनिलच्या अर्जावरून कारवाई सुरू केली आहे”, अशी माहिती स्टेशन ऑफिसर बेचू यादव यांनी दिली.
अनिल म्हणाला, “जी काही चूक झाली असेल ती माफ कर आणि घरी परत ये. मुलासाठी आणि कुटुंबासाठी ये.” पोलिसही सुमनला शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. छोट्या गोष्टींमुळे मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते हे या घटनेतून दिसते.