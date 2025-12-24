Gas Geyser Safety : बाथरुममध्ये लावलेला गिझर बनू शकतो 'सायलेंट किलर', 5 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या

तापमान कमी होत असताना, घरांमध्ये गॅस गिझरचा वापर वाढला आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात गॅस गिझरशी संबंधित अपघातांच्या बातम्यांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की गॅस गिझर स्वतः धोकादायक नसतात, उलट, अयोग्यरित्या बसवणे आणि वापरल्याने धोका निर्माण होतो. तुमच्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही काही सुरक्षितता उपाय येथे दिले आहेत:
गॅस गिझर एलपीजी जाळून पाणी गरम करतात, ज्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. ज्वलन दरम्यान, ते कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) सोडते, जो एक अत्यंत विषारी वायू आहे. हा वायू बाथरूममध्ये सोडला तर तो घातक ठरू शकतो. बाथरूममध्ये हवेशीर नसल्यास गॅस गिझर बसवू नये याची काळजी घ्या. बाथरूममध्ये फक्त खिडकी असणे पुरेसे नाही; एक्झॉस्ट फॅन बसवणे देखील महत्त्वाचे आहे.
गीझर नेहमी डोळ्याच्या पातळीपेक्षा थोडा वर बसवावा जेणेकरून तुम्हाला त्याची ज्वाला दिसेल. तो कधीही इलेक्ट्रिकल स्विच किंवा प्लगच्या वर थेट बसवू नका.
शक्य असल्यास, बाथरूमच्या बाहेर गीझर युनिट बसवा आणि फक्त गरम पाण्याचा पाईप आत आणा. यामुळे गॅस गळती किंवा ऑक्सिजनची कमतरता झाल्यास जीवघेण्या परिस्थिती टाळता येईल.
गॅस गीझर वापरण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे बादलीत पाण्याने भरणे आणि आंघोळीपूर्वी ते बंद करणे. गीझर चालू असताना लहान बाथरूममध्ये जास्त वेळ राहणे धोकादायक ठरू शकते.
बाथरूममध्ये गीझर वापरताना तुम्हाला खालील लक्षणे आढळल्यास, ताबडतोब निघून जा:
अचानक चक्कर येणे किंवा हलके डोके येणे.
मळमळ किंवा उलट्या होणे.
श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा जास्त झोप येणे.
डोळे खाजणे.