English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gas Geyser Safety : बाथरुममध्ये लावलेला गिझर बनू शकतो सायलेंट किलर, 5 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या

Gas Geyser Safety : बाथरुममध्ये लावलेला गिझर बनू शकतो 'सायलेंट किलर', 5 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या

Gas Geyser Safety Tips: हिवाळ्यात घरांमध्ये गिझरचा वापर मोठ्या प्रमाणात होते. कमी इंधनाचा वापर आणि अवघ्या काही सेकंदात गरम पाणी मिळणे यासाठी अतिशय लोकप्रिय आहे. पण एक छोटीशी चूक पण तुम्हाला महागात पडू शकते. घरी गिझर लावण्याअगोदर काही महत्त्वाच्या 5 गोष्टी समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 24, 2025, 11:04 PM IST
Gas Geyser Safety : बाथरुममध्ये लावलेला गिझर बनू शकतो 'सायलेंट किलर', 5 महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या

तापमान कमी होत असताना, घरांमध्ये गॅस गिझरचा वापर वाढला आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात गॅस गिझरशी संबंधित अपघातांच्या बातम्यांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की गॅस गिझर स्वतः धोकादायक नसतात, उलट, अयोग्यरित्या बसवणे आणि वापरल्याने धोका निर्माण होतो. तुमच्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुम्ही काही सुरक्षितता उपाय येथे दिले आहेत:

Add Zee News as a Preferred Source

वेंटिलेशन सर्वात महत्वाचे

गॅस गिझर एलपीजी जाळून पाणी गरम करतात, ज्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. ज्वलन दरम्यान, ते कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) सोडते, जो एक अत्यंत विषारी वायू आहे. हा वायू बाथरूममध्ये सोडला तर तो घातक ठरू शकतो. बाथरूममध्ये हवेशीर नसल्यास गॅस गिझर बसवू नये याची काळजी घ्या. बाथरूममध्ये फक्त खिडकी असणे पुरेसे नाही; एक्झॉस्ट फॅन बसवणे देखील महत्त्वाचे आहे.

गिझरची उंची आणि फिटिंग

गीझर नेहमी डोळ्याच्या पातळीपेक्षा थोडा वर बसवावा जेणेकरून तुम्हाला त्याची ज्वाला दिसेल. तो कधीही इलेक्ट्रिकल स्विच किंवा प्लगच्या वर थेट बसवू नका.

बाथरूमच्या बाहेर गीझर बसवा

शक्य असल्यास, बाथरूमच्या बाहेर गीझर युनिट बसवा आणि फक्त गरम पाण्याचा पाईप आत आणा. यामुळे गॅस गळती किंवा ऑक्सिजनची कमतरता झाल्यास जीवघेण्या परिस्थिती टाळता येईल.

आंघोळीपूर्वी पाणी गरम करा

गॅस गीझर वापरण्याचा सर्वात सुरक्षित मार्ग म्हणजे बादलीत पाण्याने भरणे आणि आंघोळीपूर्वी ते बंद करणे. गीझर चालू असताना लहान बाथरूममध्ये जास्त वेळ राहणे धोकादायक ठरू शकते.

या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

बाथरूममध्ये गीझर वापरताना तुम्हाला खालील लक्षणे आढळल्यास, ताबडतोब निघून जा:

अचानक चक्कर येणे किंवा हलके डोके येणे.

मळमळ किंवा उलट्या होणे.

श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा जास्त झोप येणे.

डोळे खाजणे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Geyser safety tipselectric geyser precautionsgas geyser safetywinter geyser usegeyser electric shock risk

इतर बातम्या

कंगाल पाकिस्तानने 1,35,00,00,00,000 रुपयांना विकली सरकारी...

विश्व