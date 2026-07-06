/गॅसचा पुरवठा सुरळीत, केंद्र सरकारकडून आपत्कालीन निर्बंध मागे

इराण इराक आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे संपूर्ण जगावर तणाव वाढत होता. मात्र आता पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्याने आणि होर्मुडा सामुद्रधुनीतून एलएनजी (गॅसचा) पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर लागू केलेले बहुतांश आपत्कालीन निर्बंध मागे घेतले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 9 मार्च रोजी अत्यावश्यक वस्तू नियमन कायद्यांतर्गत आपत्कालीन व्यवस्था लागू केली होती. त्यावेळी अमेरिका इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्याने होर्मुडा सामुद्रधुनीतील द्रवीकृत नैसर्गिक वायूची वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, संबंधित प्रदेशात युद्धविराम लागू आहे. चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूकही पूर्ववत झाली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूवरील आपत्कालीन निर्बंध कायम ठेवण्याची गरज उरलेली नाही.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि इंधन पुरवठा आणि होर्मुडा सामुद्रधुनी बंद असल्याने इंधन पुरवठा होत नव्हता. तेव्हा केंद्र सरकारने ऊर्जा सुरक्षा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने तीन महत्वाचे निर्णय घेतलेले. यात नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण, तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना पेट्रोरसायनांऐवजी द्रवीकृत पेट्रोलियम वायूचे उत्पादन वाढविण्याचे निर्देश दिले आणि घाऊक ग्राहकांसाठी डिझेल विक्रीवर मर्यादा आणली होती. द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू उत्पादन आणि डिझेल विक्रीवरील निर्बंध यापूर्वीच मागे घेण्यात आले होते.
खत कारखान्यांना गरजेच्या 70 टक्के, तर औद्योगिक ग्राहकांना 80 टक्के गॅसपुरवठा करण्यात येत होता. पेट्रोकेमिकल प्रकल्प आणि वीज निर्मिती केंद्रांचा गॅसपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता, तर तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना गॅसचा वापर किमान स्तरावर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.