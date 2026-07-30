/Gen Zनंतर जेन अल्फाच्या आंदोलनाची देशभरात चर्चा, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे प्रशासन झुकले; मागण्या झाल्या मान्य!

दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जेन झीचं आंदोलन साऱ्या देशाने पाहीलं. जेन झीने पुकारलेल्या या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. यानंतर जेनझीच्या ऐतिहासिक विजयाची नोंद झाली. पण आता याला आठवडा उलटत नाही तोवर जेन अल्फाच्या आंदोलनाची देशभरात चर्चा सुरु झालीय. उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मूलभूत सुविधांच्या मागणीसाठी केलेले आंदोलन सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. जेन अल्फा आंदोलन म्हणून चर्चेत आलेल्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी शाळेतील वीज, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, बसण्याची व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले आहे.
फतेहपूरमधील सर्वोदय इंटर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेबाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करत मूलभूत सुविधांची मागणी केली. विद्यार्थ्यांनी हातात फलक घेऊन घोषणाबाजी केली आणि शाळेतील दैनंदिन अडचणी प्रशासनासमोर मांडल्या. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आणि देशभरात चर्चेचा विषय ठरला.
विद्यार्थ्यांनी शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याचा, स्वच्छतागृहे अस्वच्छ असल्याचा, वीजपुरवठा आणि पंख्यांची व्यवस्था अपुरी असल्याचा आरोप केला. काही विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचाही दावा केला. तसेच शाळेच्या व्यवस्थापनाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
आंदोलनाची माहिती सोशल मीडियावर पसरल्यानंतर जिल्हा विद्यालय निरीक्षक (DIOS) यांनी प्रकरणाची दखल घेतली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची तपासणी करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून शाळेतील सुविधा सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
दिल्लीतील 'जेन झी' आंदोलनानंतर आता शालेय विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला 'जेन अल्फा आंदोलन' म्हणून ओळख मिळत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी विद्यार्थ्यांच्या जागरूकतेचे कौतुक केले. शिक्षण संस्थांमध्ये मूलभूत सुविधा मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी बोलावल्याचा आरोप पुढे आला आहे. एका विद्यार्थ्याने पोलिसांकडून चौकशीसाठी बोलावल्याचा दावा केला असून, या प्रकरणाची माहिती पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा गोळा करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घडामोडींमुळे आंदोलनानंतरची परिस्थितीही चर्चेचा विषय ठरली आहे.
या घटनेने शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, सुरक्षित वातावरण आणि दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा समस्या वेळेत सोडवल्यास आंदोलनाची गरज भासणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचा शिक्षणावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन तातडीने त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.