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₹1 कोटींची जॉब ऑफर वयाच्या 25 व्या वर्षी नाकारली; Gen Z तरुणाने दिलेलं कारण ऐकून सगळेच थक्क

नोकरी नाकारण्याचं कारण कमी पगार, मॅच न होणारी पोझिशन किंवा प्रोफाइल याबरोबरच लोकेशन असू शकतं. मात्र एका मुलाने अगदी वेगळ्याच कारणासाठी नोकरी नाकारली आणि ती सुद्धा एक कोटींची...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:46 PM IST
₹1 कोटींची जॉब ऑफर वयाच्या 25 व्या वर्षी नाकारली; Gen Z तरुणाने दिलेलं कारण ऐकून सगळेच थक्क
Image Credit: सोशल मीडियावर सांगितला संपूर्ण घटनाक्रम (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआय आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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