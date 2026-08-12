/Gen Z च्या एका सवयीने वाढलं RBIच टेन्शन, समोर आलेला धोका भविष्यासाठी घातक!

कॉकरोच जनता पार्टीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. या आंदोलनाने जेन झीने आपली ताकद संपूर्ण देशाला दाखवून दिली. दरम्यान जेनझी ची चर्चा देशभरात झाली. दरम्यान जेन झीबद्दलच्या अनेक माहिती समोर येत आहेत. कॉन्सर्ट, म्युझिक फेस्टिव्हल, परदेशी ट्रिप, महागडे गॅझेट्स किंवा सोशल मीडियावर दिसणारी लाइफस्टाइल हे सगळं जगण्याची इच्छा तरुणांमध्ये वाढताना दिसते. मात्र त्यासाठी बचत करण्याऐवजी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ईएमआय आणि बाय नाऊ, पे लेटर (BNPL)चा आधार घेतला जात असेल, तर त्याचा परिणाम भविष्यातील आर्थिक नियोजनावर होऊ शकतो. याच बदलत्या कर्जवापराकडे आता RBIचेही बारकाईने लक्ष आहे.
जेन झी आणि तरुण ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतीत गेल्या काही वर्षांत मोठा बदल झाला आहे. कॉन्सर्ट, म्युझिक फेस्टिव्हल, प्रवास, ऑनलाइन शॉपिंग किंवा महागडे इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स यासाठी लगेच पैसे उपलब्ध नसले तरी क्रेडिटच्या माध्यमातून खरेदी करता येते. बीएनपीएल आणि ईएमआयमुळे वस्तू किंवा सेवा आज मिळते, तर पैसे नंतर हप्त्यांमध्ये देता येतात. ही सोय आकर्षक असली तरी वारंवार केलेल्या छोट्या-छोट्या खरेदीचे हप्ते एकत्र आल्यावर मासिक बजेटवर मोठा ताण पडू शकतो.
आरबीआयच्या आकडेवारीचा एक महत्त्वाचा संकेत म्हणजे घरगुती कर्जाच्या रचनेत झालेला बदल. मार्च 2026 पर्यंत नॉन-हाउसिंग रिटेल लोनचा घरगुती कर्जातील वाटा 58.4 टक्क्यांवर पोहोचला, जो मार्च 2025 मध्ये 54.9 टक्के होता. अशा कर्जांमध्ये वैयक्तिक गरजा आणि उपभोगासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांचा समावेश होतो. याच काळात प्रति कर्जदार सरासरी थकीत कर्ज मार्च 2018 मधील सुमारे ₹3.41 लाखांवरून मार्च 2025 मध्ये ₹4.78 लाखांपर्यंत वाढले.
कर्ज वाढतंय म्हणून प्रत्येक कर्ज धोकादायक असतंच असं नाही. खरी चिंता आहे ती कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता. तारण नसलेल्या म्हणजेच अनसिक्युरड लोनमध्ये जोखीम तुलनेने जास्त असते. मार्च 2026 अखेरीस सिक्युअर्ड रिटेल लोनचा ग्रॉस NPA दर 0.7 टक्के, तर अनसिक्युअर्ड रिटेल लोनचा दर 1.7 टक्के होता. उत्पन्नावर परिणाम झाला किंवा आर्थिक परिस्थिती बिघडली, तर अशा कर्जांच्या परतफेडीत अडचणी वाढू शकतात, अशी RBIची भूमिका आहे.
डिजिटल पद्धतीने कर्ज मिळण्यामुळे प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूप सोपी झाली आहे. मार्च 2026 पर्यंत ₹50 हजारांपेक्षा कमी रकमेच्या पर्सनल लोनमध्ये फिंटेक कंपन्यांचा वाटा 56.8 टक्के होता. त्यांच्या कर्जपुस्तकातील सुमारे 70.5 टक्के कर्ज अनसिक्युअर्ड असल्याचे आकडे सांगतात. विशेष म्हणजे यातील जवळपास निम्मी कर्जे 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ग्राहकांना दिली गेली आहेत. त्यामुळे तरुणांच्या डिजिटल कर्जवापराकडे विशेष लक्ष दिलं जात आहे.
तरुणांमध्ये अनुभवांवर खर्च करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. कॉन्सर्ट, म्युझिक फेस्टिव्हल आणि परदेशी प्रवासासाठीही काही ग्राहक क्रेडिटचा वापर करत आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, मागील 24 महिन्यांतील भारतातील म्युझिक कॉन्सर्टशी संबंधित खर्च ₹1,600 ते ₹2,000 कोटी असण्याची शक्यता आहे. तसेच मुथूट फायनान्सच्या या अहवालानुसार, 2025च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात घेतलेल्या पर्सनल लोनपैकी 25 टक्क्यांहून अधिक कर्ज प्रवासासाठी घेतले गेले होते.
कर्ज हा आर्थिक व्यवस्थेचा सामान्य भाग आहे. घर, शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज भविष्यात उत्पन्न किंवा संपत्ती निर्माण करण्यास मदत करू शकते. मात्र केवळ तात्पुरता आनंद, महागडी ट्रिप, कॉन्सर्ट किंवा लाइफस्टाइलसाठी वारंवार कर्ज घेत राहिल्यास भविष्यातील उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा EMIमध्ये जाऊ शकतो. RBIच्या डिजिटल लेंडिंग चौकटीत ग्राहक संरक्षण, डेटा गोपनीयता आणि कर्जदाराची परतफेड क्षमता यांना महत्त्व दिले जाते. BNPLसारख्या डिजिटल क्रेडिट सुविधांवरही RBIने नियामक लक्ष ठेवले आहे.