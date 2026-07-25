'15-16 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी भाजपला झुकवलं'; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर Gen-Z बद्दल काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' कार्यक्रमात बोलताना या घडामोडींवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली, असा दावा त्यांनी केला. तसेच तरुणांच्या एकजुटीमुळे सरकारला निर्णय बदलावा लागला, असे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे कौतुक केले. याचवेळी त्यांनी नीट (NEET) परीक्षा प्रकरण, एनटीएच्या भूमिकेवर आणि सरकारच्या कारभारावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' कार्यक्रमात बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, देशातील तरुणांनी शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला भूमिका बदलावी लागली. "कधीही न झुकणाऱ्या भाजपला 15-16 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी झुकवलं," असे वक्तव्य करत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या एकतेचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, ही घटना लोकशाहीतील जनआंदोलनाच्या ताकदीचे उदाहरण आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी आंदोलनाला मिळालेल्या व्यापक पाठिंब्याचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन करणारे विद्यार्थी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा चेहरा नव्हते, तर त्यांच्या हातात तिरंगा आणि न्यायाची मागणी होती. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न असल्याने विविध राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, असे त्यांनी सांगितले.
नीट परीक्षा प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतल्याच्या घटनांचा उल्लेख करत आदित्य ठाकरे यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यांनी संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली असून, भविष्यात त्यांना कोणतेही महत्त्वाचे सरकारी पद देऊ नये, असे मतही व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूबाबत नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
आदित्य ठाकरे यांनी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA)च्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रवेश परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबत, सुरक्षाव्यवस्थेबाबत आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे देशात अराजकता निर्माण होईल, असा आरोप काही स्तरांतून करण्यात आला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे यांनी हा आरोप फेटाळला. त्यांच्या मते, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोष देण्यापेक्षा प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया आणि व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करून सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदित्य ठाकरे यांनी केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने प्रश्न संपत नसल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे, पारदर्शक परीक्षा प्रणाली उभारणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण न करता शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकालीन सुधारणा करण्यासाठी केंद्र आणि संबंधित संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे.