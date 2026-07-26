/एमबीए, एलएलबी आणि बीटेक Gen Z बनणार सफाई कर्मचारी, नागपूर पालिकेच्या भरतीची राज्यात चर्चा!

उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनी सरकारी नोकरीच्या सुरक्षिततेसाठी सफाई कर्मचाऱ्याची नोकरी स्वीकारल्याची घटना नागपूरमध्ये समोर आली आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) सफाई कर्मचारी भरतीत एमबीए, बीटेक, एलएलबी तसेच पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले अनेक युवक निवडले गेले आहेत. या भरतीची राज्यासह देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेतून बदलत्या रोजगार बाजारपेठेचे आणि सरकारी नोकरीकडे वाढलेल्या आकर्षणाचे चित्र स्पष्टपण दिसत आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने थेट भरती प्रक्रियेद्वारे 476 सफाई कर्मचाऱ्यांची निवड केली आहे. महापालिकेच्या मते, ही भरती शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. महापौरांनी या भरतीला नागपूर महापालिकेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे.
या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे निवड झालेल्यांमध्ये एमबीए, बीटेक, एलएलबी आणि इतर व्यावसायिक पदव्या घेतलेले युवक मोठ्या संख्येने आहेत. खासगी क्षेत्रातील अस्थिर रोजगार, कमी वेतन आणि नोकरीची अनिश्चितता यामुळे अनेक उच्चशिक्षित तरुणांनी सरकारी नोकरीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि उपलब्ध रोजगार यांच्यातील तफावत पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कायमस्वरूपी सेवा, नियमित वेतन, निवृत्तीवेतनासारखे लाभ, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षितता यामुळे सरकारी नोकरीचे महत्त्व आजही कायम आहे. अनेक उच्चशिक्षित युवक आपल्या पात्रतेपेक्षा वेगळी नोकरी स्वीकारण्यास तयार आहेत, कारण त्यांना दीर्घकालीन स्थैर्य अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या गुणवत्तेपेक्षा सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे या भरतीतून स्पष्ट झाले आहे.
पूर्वी सफाई कर्मचाऱ्याचे काम कमी प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. मात्र नव्या पिढीतील अनेक युवक कोणतेही काम लहान नसते, या विचाराने पुढे येत असल्याचे या भरतीतून दिसून आले आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या जबाबदारीत योगदान देण्याची तयारी आणि सरकारी सेवेत काम करण्याची इच्छा या दोन्ही गोष्टी या प्रक्रियेत प्रकर्षाने दिसून आल्या आहेत. महापालिकेनेही या बदलत्या मानसिकतेचे स्वागत केले आहे.
या भरतीमुळे देशातील रोजगार धोरणावरही चर्चा सुरू झाली आहे. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या युवकांना त्यांच्या क्षेत्रात पुरेशा संधी मिळत नसल्याने ते इतर क्षेत्रातील सरकारी नोकऱ्या स्वीकारत आहेत. यामुळे कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती, उद्योगांमधील संधी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील बदलांची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. रोजगार बाजारपेठेतील असमतोल दूर करण्यासाठी प्रभावी धोरणांची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नागपूर महापालिकेची ही भरती केवळ 476 नियुक्त्यांपुरती मर्यादित नाही. ती भारतातील बदलती रोजगार परिस्थिती, सरकारी नोकरीचे वाढते महत्त्व आणि उच्चशिक्षित तरुणांसमोरील वास्तव अधोरेखित करणारी घटना ठरत आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा स्तर वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला स्थिर रोजगारासाठी कोणतीही नोकरी स्वीकारण्याची तयारी वाढत असल्याचे या उदाहरणातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि उद्योग क्षेत्रातील संधी वाढवण्याची गरज अधिक तीव्रतेने समोर आली आहे.