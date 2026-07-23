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Police शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? 90 टक्के पोलिसांनाही उत्तर माहीत नाही

देशभरात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे पोलीस चांगलेच चर्चेत आहेत. पण तुम्हाला Police शब्दाचा फुल फॉर्म माहित आहे का? UPSC, MPSC परिक्षा देणाऱ्यांना देखील लगेच उत्तर देता येणार. 90 टक्के पोलिसांनाही याचे उत्तर माहित नसेल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:02 PM IST
Police शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? 90 टक्के पोलिसांनाही उत्तर माहीत नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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