/Police शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? 90 टक्के पोलिसांनाही उत्तर माहीत नाही

पोलीस फुल फॉर्म : नीट पेपरफुटी प्रकरणी देशभरात आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीच्या जंतर मंतर पासून सुरु झालेले हे आंदोलन महाराष्ट्रासह देशभर पसरले आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. तर, अनेक ठिकाणी पोलिस आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे पोलीस देखील चर्चेत आले आहेत. सुरक्षा रक्षकांना पोलीस असे संबोधले जाते. पण Police शब्दाचा फुल फॉर्म जाणून घेऊया.
जगभरात सर्व देशांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखणण्याचे काम पोलीस करतात. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक असतो. यामुळे नागरीकांचे संरक्षण करण्यात पोलीस दल महत्त्वाची भूमिका बजावते. जनतेच्या आणि काद्याच्या रक्षक जगभरात पोलीस म्हणून ओळखले जातात. मात्र, पोलिस हा मोठ्या संज्ञेचा शॉर्ट फॉर्म आहे. पोलीस या शब्दाचा फुलफॉर्म वेगळा आहे.
देशाच्या सीमा सुरक्षांचे रक्षण सैनिक करतात. त्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर सुरक्षेची जबाबादरी ही पोलिसांवर असते. एखादा गुन्हा घडल्यास गुन्हेगाराल अटक केल्यानंतर पीडीत व्यक्तीला न्याय मिळून देण्याचे कामही पोलिसच करतात. फौजदारी खटल्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारीही पोलिसांवरच असते
पोलीस विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कॉन्स्टेबल अर्थात शिपाई म्हणून ओळखले जाते. वरिष्ठ श्रेणीत काम करणाऱ्यांना पोलिस अधिकारी म्हणून संबोधले जाते. अधिकाऱ्यांच्या गणवेशावर असलेले पोलीस अधिकाऱ्यांचा दर्जा काय आहे ते दर्शवतात.
ब्रिटिशांनी भारतावर जवळपास 200 वर्षे राज्य केले. ब्रिटिशांनीच भारतात पोलिस खाते सुरु केले. त्यांनीच येथे पोलीस विभागाची सुरुवात केली. 'पोलीस' हा शब्द रूढ झाला. पोलीस या शब्दाचा फुल फॉर्म आहे 'पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्व्हेस्टिगेशन्स अँड क्रिमिनल इमर्जन्सीज' (Public Officer for Legal Investigations and Criminal Emergencies) अधिकारी. मराठीत याचा अर्थ होते कायदेशीर तपास आणि गुन्हेगारी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सार्वजनिक अधिकारी.