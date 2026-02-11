'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पुस्तकावर जनरल नरवणे यांनी अखेर सोडलं मौन, 5 शब्दांत दिलं उत्तर, म्हणाले 'सध्याची स्थिती...'

General Manoj Mukund Naravane reaction on his book: माजी लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांचं पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' सध्या चांगलंच चर्चेत आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी वारंवार लोकसभेत पुस्तकाचा उल्लेख करत केंद्र सरकारला लक्ष्य करत असल्याने या पुस्तकाची चर्चा आहे. दरम्यान जनरल मुकुंद नरवणे यांनी पुस्तकाच्या सध्याच्या स्थितीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी फक्त 7 शब्दांत एक प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन इंडियाची एक पोस्ट रिपोस्ट केली आहे.
माजी लष्करप्रमुख मुकुंद नरवणे यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "पुस्तकाची सध्याची स्थिती ही आहे". फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीमधील माहितीवरुन सध्या वादळ उठलेलं असताना माजी लष्करप्रमुखांकडून आलेली ही पहिली प्रतिक्रिया आहे. याआधी पेंग्विन इंडियाने हे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालं नसल्याचं म्हटलं आहे.
पेंग्विन रेंडम हाऊस इंडियाने म्हटलं आहे की, आमच्याकडे या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे पूर्ण अधिकार आहेत. हे पुस्तक अद्याप छापण्यात आलेलं नाही. तसंच त्याची कोणतीही प्रत, मग ती डिजिटल असो किंवा छापील स्वरुपात ते प्रकाशित झालेलं नाही असं आम्हाला स्पष्ट करायचं आहे. ना ते वाटण्यात आलं आहे, ना त्याची विक्री करण्यात आली आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
This is the status of the book. https://t.co/atLtwhJvl0
— Manoj Naravane (@ManojNaravane) February 10, 2026
या पोस्टच्या माध्यमातून माजी लष्करप्रमुख मुकुंद नरवणे यांनी पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालं नसल्याचं मान्य केलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून राहुल गांधी हे पुस्तक वारंवार संसद भवनासमोर सर्वांना दाखवत आहेत.
पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया यांनी पुढे म्हटले आहे की, पुस्तकाचे कोणत्याही स्वरूपात किंवा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर अस्तित्व हे कॉपीराइट उल्लंघन आहे आणि ते ताबडतोब बंद केले पाहिजे. प्रकाशकाने असे म्हटले आहे की ते कायदेशीर मार्गाने जातील आणि पुस्तकाच्या बेकायदेशीर आणि अनधिकृत वितरणाविरुद्ध कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या सर्व उपायांचा वापर करतील.
Statement from the Publisher. pic.twitter.com/WqLaptY7o7
— Penguin India (@PenguinIndia) February 10, 2026
पेंग्विन रँडम हाऊस इंडियाने म्हटले आहे की सध्या प्रचलित असलेल्या पुस्तकाची कोणतीही प्रत, पूर्ण किंवा आंशिक, प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन, पीआरएचआयच्या कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे आणि ती ताबडतोब बंद केली पाहिजे.
पेंग्विन इंडियाने असेही म्हटले आहे की, पुस्तकाची घोषणा करणे, प्री-ऑर्डरसाठी पुस्तक उपलब्ध करून देणे आणि प्रकाशित पुस्तक असणे या गोष्टी एकाच गोष्टी नाहीत. पेंग्विनने म्हटले आहे की, पुस्तक केवळ स्टोअरमध्ये किरकोळ विक्रीसाठी उपलब्ध असतानाच प्रकाशित मानले जाते.