/अवघ्या 99 रुपयात मिळेल पेन्शन,मोदी सरकारची नवी योजना; कोणत्या कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा?

गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्या डिलिव्हरी पार्टनर्स, कॅब ड्रायव्हर्स आणि इतर प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता हा मोठा प्रश्न असतो. कायमस्वरूपी नोकरीप्रमाणे नियमित भविष्यनिर्वाह निधी किंवा पेन्शनची सुविधा अनेकांना मिळत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने एनपीएसमध्ये प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस पार्टनर्सचा समावेश करण्यासाठी एनपीएस ईश्रमिक मॉडेल आणले आहे. या मॉडेलमध्ये योगदानाची सुरुवात अगदी ₹99 सारख्या छोट्या रकमेतून करता येऊ शकते.
या योजनेबाबत सर्वात जास्त चर्चा ₹99 या रकमेची आहे. मात्र दर महिन्याला प्रत्येक व्यक्तीने ₹99 भरणे बंधनकारक आहे, असा अर्थ घेणे चुकीचे ठरेल. PFRDAच्या नियमानुसार या मॉडेलमध्ये किमान किंवा कमाल योगदानाची सार्वत्रिक मर्यादा नाही. मात्र प्लॅटफॉर्म आणि कामगार परस्पर संमतीने प्रत्येक योगदानासाठी किमान रक्कम ठरवू शकतात; उदाहरणार्थ, ₹99 प्रति योगदान ठेवता येते. त्यामुळे कमी उत्पन्न असतानाही निवृत्तीची बचत सुरू करण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.
हे मॉडेल डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा एग्रीगेटरशी जोडलेल्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी आहे. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन डिलिव्हरी, कॅब सेवा किंवा इतर प्लॅटफॉर्म आधारित सेवा देणाऱ्या व्यक्तींना यात सहभागी होता येऊ शकते. नियमित पगार नसला तरी कामगारांना आपल्या कमाईनुसार दीर्घकालीन निवृत्ती निधी उभारता यावा, हे यामागचे उद्दीष्ट आहे.
या मॉडेलची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे योगदानासाठी एकच पद्धत बंधनकारक नाही. प्लॅटफॉर्म आणि कामगार मिळून, फक्त कामगार, किंवा फक्त प्लॅटफॉर्म/एग्रीगेटर एनपीएस खात्यात योगदान करू शकतो. त्यामुळे एखाद्या कंपनीला आपल्या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या पार्टनर्सच्या निवृत्ती बचतीत योगदान द्यायचे असल्यास त्यासाठीही व्यवस्था आहे. योगदानाची रक्कम कामगाराच्या कमाई आणि उपलब्धतेनुसार बदलू शकते.
खाते सुरू करण्यासाठी सर्वप्रथम कामगाराचे केवायसी केले जाईल. यासाठी नाव, पत्ता, PAN, मोबाइल क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती घेतली जाऊ शकते. Aadhaar आधारित e-KYC किंवा PFRDAने मान्य केलेल्या अन्य पद्धतीने पडताळणी होऊ शकते. कामगाराची संमती मिळाल्यानंतर PRAN म्हणजे पर्मनंटर रियार्टमेंट अकाऊंट नंबर तयार केला जाईल. सुरुवातीला प्लॅटफॉर्मकडून गुंतवणूक योजना आणि पेन्शन फंडची निवड केली जाऊ शकते; मात्र ऑनबोर्डिंगनंतर कामगाराला उपलब्ध पर्यायांनुसार ते बदलण्याची मुभा आहे.
आज अनेक गिग वर्कर्स एकाच वेळी दोन किंवा अधिक प्लॅटफॉर्मवर काम करतात. अशा व्यक्तीसाठीही एनपीएस मॉडेलमध्ये पोर्टेबिलिटीची तरतूद आहे. सुरुवातीला खाते एखाद्या एका एग्रीगेटरमार्फत सुरू झाले तरी पुढे ते दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मकडे पोर्ट किंवा ट्रान्सफर करता येऊ शकते. तसेच एनपीएस खात्यात नॉमिनीची माहिती देणे आवश्यक आहे; PFRDAच्या प्रक्रियेनुसार ऑनबोर्डिंगनंतर निर्धारित कालावधीत ही माहिती पूर्ण करावी लागते.
इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ₹99 गुंतवल्यावर ठराविक किंवा हमखास इतकीच पेन्शन मिळेल, असे या मॉडेलमध्ये सांगितलेले नाही. एनपीएस ही योगदानावर आधारित निवृत्ती बचत व्यवस्था आहे. अंतिम लाभ हा किती काळ पैसे गुंतवले, किती योगदान केले, कोणत्या गुंतवणूक योजनेमध्ये पैसे ठेवले आणि गुंतवणुकीवर किती परतावा मिळाला यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे ₹99 ही छोट्या रकमेपासून सुरुवात करण्याची सुविधा म्हणून पाहणे योग्य आहे, हमीदार पेन्शन म्हणून नव्हे. PFRDAने या मॉडेलचा उद्देशच प्लॅटफॉर्म कामगारांना दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्ती बचतीच्या चौकटीत आणणे असा ठेवला आहे.