Triple Death: कोरियन गेमने घेतला 3 मुलींचा बळी, वडिलांच्या 3 बायका अन्...

Ghaziabad Triple Death: उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद येथील भारत सिटी सोसायटीत 3 सख्ख्या बहिणी – निशिका (16), प्राची (14) आणि पाखी (12) – नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. 3 फेब्रुवारीच्या रात्री सुमारे 2 वाजता ही घटना घडली. मोठी बहिण खिडकीत उभी होती आणि इतर दोघी तिला धरून होत्या, मग त्या तिघी खाली पडल्या, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. दरम्यान पोलिसांना घटनास्थळी 8 पानांची सुसाइड नोट सापडली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
या तिघी बहिणी ऑनलाइन कोरियन गेम खूप खेळायच्या. त्यात वेगवेगळ्या टास्क होत्या आणि शेवटचा टास्क आत्महत्येशी संबंधित असावा असा संशय आहे. त्यांना कोरियन संस्कृती आणि गेमचा खूप मोठा प्रभाव पडला होता. मोबाईलवर सतत राहत असल्याने वडिलांनी त्यांचे फोन काढून घेतले आणि नंतर ते विकलेही. यामुळे मुलींना खूप त्रास झाला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
वडील चेतन कुमार यांनी तीन लग्ने केली आहेत. त्यांच्या पहिल्या पत्नी सुजाता, दुसरी पत्नी हीना (सुजाताची धाकटी बहीण) आणि तिसऱ्या पत्नी टिना (दोघींची आणखी एक बहीण) अशा तिन्ही बहिणींशी लग्न केले. हे तिन्ही पत्नी दिल्लीच्या सीलमपूर भागातील दिलीप कुमार यांच्या कुटुंबातील आहेत. चेतन यांना एकूण 5 मुले आहेत.
6-7 वर्षांपूर्वी शालीमार गार्डन येथे चेतन यांच्या तिसऱ्या मुलीचा छतावरून कपडे काढताना पडून मृत्यू झाला होता. हा अपघात असल्याचे कुटुंबाने म्हटले होते. तसेच चेतन यांची एक लिव्ह-इन पार्टनरही काही वर्षांपूर्वी छतावरून पडून मृत्यूमुखी पडली होती आणि ती केस सुसाइड म्हणून बंद झाली होती.
हे कुटुंब सोसायटीत फारसे मिसळत नव्हते. मुली इतरांशी बोलत नव्हत्या. वडिलांनी फोन काढून घेतल्याने आणि विकल्याने मुलींमध्ये मानसिक ताण वाढला असावा. रात्री त्यांनी आईचा फोन घेऊन कोरियन अॅप उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर ही घटना घडली, असे सांगितले.
पोलीस हे प्रकरण गंभीरतेने तपासत आहेत. कुटुंबातील गुंतागुंतीचे संबंध, मुलींचे मोबाईल व्यसन, सुसाइड नोट आणि पूर्वीच्या घटनांचा अभ्यास सुरू आहे. काही ठिकाणी संशय व्यक्त होत असला तरी मुख्य कारण कोरियन गेम आणि फोन काढून घेणे हे सांगितले जात आहे.