/शाळेत मुलींना लघवी प्यायला लावली, वाईट चव घालवण्यासाठी मुख्याध्यापकाचा चॉकलेट खाण्याचा सल्ला; चीड आणणारा प्रकार!

मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत घडल्याचा आरोप असलेला प्रकार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि शाळेच्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. इयत्ता पाचवीतील एका विद्यार्थ्याने पाण्याच्या बाटलीत लघवी मिसळून दोन मुलींना ते पाणी पिण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. मुलींनी तक्रार केल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी कथितपणे त्यांना ‘चॉकलेट खा, चव ठीक होईल’ असे सांगितल्याचे वृत्त आहे. या घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे उपलब्ध वृत्तांमध्ये नमूद आहे.
मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांसोबत घडल्याचा आरोप असलेली ही घटना समोर आली आहे. इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या एका मुलाने पाण्याच्या बाटलीत लघवी मिसळल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्याने वर्गातील दोन मुलींना ते पाणी पिण्यास भाग पाडले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर मुलींनी शाळेतील जबाबदार व्यक्तींकडे तक्रार केली.
उपलब्ध वृत्तानुसार, संबंधित मुलाने पाण्याच्या बाटलीत लघवी मिसळली आणि दोन मुलींना ते पाणी पिण्यास प्रवृत्त केले किंवा भाग पाडले. हा केवळ विद्यार्थ्यांमधील साधा खोडकरपणा नसून मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रकार मानला जात आहे. विशेषतः शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांमध्ये अशा प्रकारची कृती घडणे ही शाळा प्रशासनासाठी चिंतेची बाब आहे.
या प्रकाराची जाणीव झाल्यानंतर दोन्ही विद्यार्थिनींनी घडलेली घटना शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सांगितल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थ्यांनी एखाद्या गंभीर प्रकाराबाबत तक्रार केल्यानंतर शाळा प्रशासनाने तत्काळ परिस्थिती समजून घेणे, संबंधित विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि पालकांना माहिती देणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात प्रशासनाच्या कथित प्रतिसादामुळेच आणखी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मुलींनी तक्रार केल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेण्याऐवजी त्यांना चॉकलेट खाण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप आहे. कथितपणे बाटलीतील पाण्याची खराब चव किंवा तोंडातील चव दूर करण्यासाठी चॉकलेट खाण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न असताना असा प्रतिसाद दिल्याचा आरोप झाल्याने शाळा प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शाळा ही मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण असणे अपेक्षित आहे. वर्गात एखाद्या विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या पिण्याच्या पाण्यात घाण किंवा शरीरातील द्रव मिसळल्याचा आरोप झाल्यास त्याची तातडीने चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच पीडित विद्यार्थ्यांना मानसिक आधार देणे, पालकांना माहिती देणे आणि आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरते. या घटनेमुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या यंत्रणेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचे उपलब्ध वृत्तांत सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपांची अंतिम सत्यता, नेमकी घटना कशी घडली आणि संबंधित विद्यार्थ्याची भूमिका काय होती, हे अधिकृत तपासानंतर स्पष्ट होईल. सध्या समोर आलेली माहिती ही आरोप आणि वृत्तांवर आधारित आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.
या घटनेचा सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तसेच मानसिक सुरक्षिततेसाठी स्पष्ट व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मुलांनी केलेली तक्रार गांभीर्याने ऐकणे, पालकांशी संवाद साधणे, घटनेची नोंद ठेवणे आणि गरजेनुसार समुपदेशन किंवा वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित तक्रारींना ‘मस्करी’ किंवा ‘लहान मुलांचा प्रकार’ म्हणून दुर्लक्षित करण्याऐवजी संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे.